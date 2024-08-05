В Гатчинском районе Почта России модернизирует отделения в Дивенском и Высокоключевом

В 2024 году компания отремонтирует пять отделений в посёлках Лисино-Корпус, Радофинниково, Совхозный, Дивенский, деревне Мелегежская Горка и построит восемь по технологии быстровозводимой конструкции (БВК) в посёлках Высокоключевой, Карташевская, Мичуринское, Приветнинское, деревнях Доможирово, Вистино, сёлах Алеховщина, Винницы. Технология БВК позволяет в кратчайшие сроки построить новое отделение там, где нет подходящего здания для почты, а старое находится в ветхом состоянии. Такие отделения строят по технологии деревянного каркасного домостроения, снаружи фасады облицуют декоративными панелями.

Компания начала проводить модернизацию сельских почтовых отделений в 2022 г. по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия». Это предполагает не только ремонт старых помещений, но и внедрение современных цифровых сервисов на удалённых территориях области. В обновлённых отделениях можно подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате, самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови. В части отделений в клиентских залах есть компьютеры для самостоятельного доступа посетителей почты к социально значимым сайтам и цифровым услугам.

«Наша задача — не просто привести в порядок почтовые отделения, а максимально расширить перечень социальных услуг и обеспечить высокий уровень комфорта для наших клиентов и сотрудников. Почтовые отделения стали доступнее для маломобильных жителей Ленинградской области: здесь есть пандусы, широкие дверные проёмы и кнопки вызова персонала там, где это необходимо. С точки зрения расширения линейки сервисов Почта ориентируется на услуги, наиболее полезные и востребованные в сельской местности», — отметил директор Макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко.