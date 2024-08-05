Завтра, 6 августа, в Гатчине отключат холодную воду
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет об отключении холодной воды.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с работами на водопроводе 06.08.2024г. с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по следующим адресам в Гатчине:
- ул. Красная, д.11, 13, 17, 20,
-ул. Соборная, д. 10Б, кор.1, кор.2,
-ул. Радищева, д. 4А,
- ул. Радищева, д. 22, 26А, 30А
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