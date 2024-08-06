День рождения - в День Гатчинского района

Торжественная регистрация рождения новых жителей Гатчинского округа и вручение подарков прошли в нарядном зале Перинатального центра. Вместе с родителями и близкими родственниками малышей участниками церемонии стали глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, ее заместитель Ольга Мясникова, председатель комитета по делам ЗАГС Дарья Якубова, главврач центра Николай Коробков и врачи, принимавшие роды.

Первой встречали Анну Ваульчикову и ее сына Мирона. Он родился 1 августа в 23 часа 45 минут. Вес мальчика 3,3 килограмма. Первые поздравления от папы – Ивана Ваульчикова, бабушки и старшего брата – 3-летнего Богдана.

- Сегодня мы впервые чествуем родителей, чьи дети родились 1 августа, в день рождения Гатчинского района и Ленинградской области. Вместе с вами мы закладываем замечательную традицию, которая, я уверена, будет жить очень долго. Хочу пожелать вашей замечательной семье любить друг друга, оставаться верной поддержкой во всех жизненных ситуациях. И пусть каждый день будет наполнен счастьем, добром, взаимопониманием! – поздравила молодых родителей Людмила Нещадим.

Счастливым родителям вручили поздравительный адрес и подарок от губернатора, а также подарки от Гатчинского округа: развивающий коврик - малышу, цветы – маме и теплый подарок - для всей семьи.

Кирилл - первый ребенок в семье Гарбарук-Феденко - родился 1 августа в 17 часов 20 минут весом 3,8 килограммов. Кирюшу и его маму Любовь Феденко с большим букетом встречал взволнованный папа – Александр Гарбарук и такая большая команда счастливых родственников, что они с трудом разместились в зале регистраций.

- У вас замечательная семья. Искренне поздравляю вас и всех ваших родных и близких. Желаю крепкого здоровья и идти по жизни вместе! Не останавливайтесь на достигнутом! Сегодня время больших семей, – обратилась к родителям первенца Людмила Нещадим.

Коллективу Перинатального центра глава районной администрации пожелала продолжать внедрять новые технологии и привлекать лучшие кадры, развиваться и дарить новую жизнь.

В Гатчинском Перинатальном центре постоянно увеличивается количество родов. За сутки, с 31 июля по 1 августа, на свет появилось 24 малыша – это новый рекорд.

- На мой взгляд, это промежуточный рекорд. Мы ждем, в том числе и в августе, что он будет побит. У нас в дежурной бригаде большое количество высоких профессионалов: три неонатолога, часть из которых является неонатологами-реаниматологами, а также акушеры-гинекологи высшей квалификационной категории, поэтому принять 24 новорожденных не составляло большой проблемы, - отметил главврач центра Николай Коробков.

Молодым мамам он посоветовал постараться с первых дней нормализовать свой быт, учитывая большое событие, которое произошло в семье. И добро пожаловать за еще одним малышом!

Татьяна Можаева