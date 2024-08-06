Где в Гатчине ремонтируют дороги

Это усложняет и удлиняет процесс, но результат того стоит: на городских дорогах будет новый асфальт, а под ним – новые трубы водопровода, канализации и теплотрассы. Значит, количество эпохальных раскопок из-за аварий в Гатчине сократится.

Жителям остается запастись терпением, обходя и объезжая перекрытые дороги, чтобы потом и водителям, и пешеходам, и всем потребителям коммунальных ресурсов было комфортно.

На сегодняшний день в городе ведется ремонт проезжей части и тротуара на улице Урицкого – от ул. Радищева до ул. К. Маркса, с заменой сетей.

В активной фазе асфальтирование улицы Крупской и проезжей части улицы Радищева на участке от ул. К. Маркса до ул. Чехова, где тоже идет перекладка коммуникаций.

Частично закрыта на капремонт Красная улица – участок от Соборной до Госпитального переулка, где после замены инженерных сетей начнутся дорожные работы.

Продолжается капитальный ремонт улицы Чехова – проезжей части и тротуаров, с заменой водопровода и канализации.

В Мариенбурге полным ходом идет асфальтирование улицы Рошаля, и практически готов тротуар на улице Воскова – осталось благоустроить прилегающую территорию.

Сезон ремонтных работ короткий, дорожники и коммунальщики должны успеть все закончить до наступления зимы. Сроки окончания ремонтов разные, точные даты будут известны позднее.

Екатерина Дзюба