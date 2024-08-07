Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Таицкое гп
08.08.2024 с 10:00 до 19:00
д. Тихвинка
д. Малая Ивановка
08.08.2024 с 10:00 до 17:00
гп Тайцы
Сиверское гп
08.08.2024 с 09:30 до 18:00
д.Старосиверская, Комсомольский проспект, Лесной пер., санаторный пер., ул. Правды, санаторий Берёзка.
Рождественское сп
08.08.2024 с 09:30 до 18:00
д. Выра
Кобринское сп
08.08.2024 с 09:30 до 18:00
п. Карташевская, ул.Советская, Пролетарская, Зеленая, Горького, Пушкинская, Правды
Пудостьское сп
08.08.2024 с 09:00 до 18:00
д.Мыза-Ивановка
д.Кямяря
Вайялово в/ч
д.Пегелево
д.Торфопредприятие
д.Кирлово
д.М.Оровка
Тайцы СНТ массив
Тайцы СНТ
СНТ"Дача", СНТ"Ольха", СНТ"Лесное", СНТ"Радуга", СНТ"Тритон", СНТ"Тайга", СНТ"Мостовик", СНТ"Тайцы", СНТ"Б.Тайцы",
ООО"Геотрест"
Сусанинское сп
08.08.2024 с 08:00 до 20:00
п. Семрино
Гатчина
08.08.2024 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина, ул. Урицкого д. 2, 2А.
09.08.2024 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина, ул. Григорина д. 4, 4А, 6, 6А, 8А, 10, ул. Киевская д. 9/2, 11, 11А.