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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Таицкое гп

08.08.2024 с 10:00 до 19:00

д. Тихвинка

д. Малая Ивановка        

08.08.2024 с 10:00 до 17:00

гп Тайцы                             

 

Сиверское гп

08.08.2024 с 09:30 до 18:00

д.Старосиверская, Комсомольский проспект, Лесной пер., санаторный пер., ул. Правды, санаторий Берёзка.                                

Рождественское сп

08.08.2024 с 09:30 до 18:00

д. Выра 

                

Кобринское сп

08.08.2024 с 09:30 до 18:00

п. Карташевская, ул.Советская, Пролетарская, Зеленая, Горького, Пушкинская, Правды                          

 

Пудостьское сп

08.08.2024 с 09:00 до 18:00

д.Мыза-Ивановка

д.Кямяря

Вайялово в/ч

д.Пегелево

д.Торфопредприятие

д.Кирлово

д.М.Оровка

Тайцы СНТ массив

Тайцы СНТ            

СНТ"Дача", СНТ"Ольха", СНТ"Лесное", СНТ"Радуга", СНТ"Тритон", СНТ"Тайга", СНТ"Мостовик", СНТ"Тайцы", СНТ"Б.Тайцы",

ООО"Геотрест"

              

Сусанинское сп

08.08.2024 с 08:00 до 20:00

п. Семрино        

 

Гатчина

08.08.2024 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина, ул. Урицкого д. 2, 2А.

09.08.2024 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина, ул. Григорина д. 4, 4А, 6, 6А, 8А, 10, ул. Киевская д. 9/2, 11, 11А.