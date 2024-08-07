Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 августа

Гатчинское Морское собрание с глубоким прискорбием сообщает о гибели в бою 4 августа 2024 года в городе Волчанске Харьковской области одного из самых активных членов собрания, капитана 2 ранга Сергея Васильевича ФИЛИПЧУКА (14.10.1966-04.08.2024 гг.).