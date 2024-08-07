Гатчинцы сделают исторический выбор

Выборы представительного органа недавно созданного Гатчинского муниципального округа пройдут по десяти пятимандатным округам. В совет депутатов будет избрано 50 человек, в том числе 20 депутатов будут представлять город Гатчину, 5 депутатов – город Коммунар, 25 депутатов – остальные поселения Гатчинского района.

Документы для участия в выборах подали 199 человек, из них зарегистрирован кандидатами в депутаты – 181. Основной причиной отказа в регистрации стали ошибки в оформлении документов.

Тем не менее, конкуренция на грядущих выборах серьезная: в среднем, 3,5 человека на один депутатский мандат. Среди зарегистрированных кандидатов – люди разных профессий: педагоги, общественники, работники культуры, медицины и ЖКХ, представители малого и среднего бизнеса.

В настоящее время идет агитационный период. С 10 августа кандидаты в депутаты могут проводить агитацию в газетах и на телевидении.

Каких-то значимых изменений в процедуре выборов, которые касались бы кандидатов и избирателей, в этом году нет.

Количество избирателей в Гатчинском округе составляет 165 955 человек. Сформировано 117 постоянных избирательных участков (было 115 постоянных и два временных). Один избирательный участок открылся в Верево, так как там возросла численность населения, и еще один - в Гатчине в микрорайоне IQ. Временных участков на местных выборах не создается.

Напомним, что предварительного голосования не будет, потому что выборы двухдневные – 7 и 8 сентября. Также нет открепительных удостоверений. Но пожилые, маломобильные граждане могут подать заявление и проголосовать на дому. Избирательные комиссии будут принимать заявления за 10 дней до голосования. Местные выборы не предусматривают электронного голосования. Выбрав удобный день – 7 или 8 сентября – и удобное время, избирателям нужно будет прийти на свой участок лично.

Особую важность предстоящих сентябрьских выборов подчеркнула председатель Гатчинской территориальной избирательной комиссии Ирина Смык.

Ирина Смык

– Мы выбираем местную власть, которая будет непосредственно работать с нами, жителями, и заботиться о нашем муниципальном округе. Это будут первые выборы в истории Гатчинского округа, принять участие в них дело особой чести и важности, - отметила Ирина Смык, обращаясь к избирателям и кандидатам. - Мое мнение как избирателя, чем депутат ближе - тем лучше для округа. Ведь не зря говорят: своя рубашка ближе к телу. Думаю, если кандидат в депутаты здесь родился, здесь живет и работает, при этом он достойный гражданин, то и пользы принесет больше. Кандидатам я желаю быть честными друг с другом, проявлять уважение к себе, к территориальным и участковым избирательным комиссиям, к другим кандидатам. Выборы приходят и уходят, а люди остаются. И мнение о кандидатах – тоже остается. Поэтому я желаю им пройти избирательную кампанию так, чтобы при любом исходе у людей осталось только хорошее мнение, а сам выборный этап стал новой ступенькой для дальнейшего развития на пользу нашего Гатчинского округа.

Татьяна Можаева