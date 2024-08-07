Тренировка по эвакуации в Гатчинской КМБ

По легенде, очаг возгорания возник на 3-м этаже здания. Сотрудники нажали кнопку пожарной сигнализации, размотали рукава пожарного крана, надели дымозащитные маски и приступили к эвакуации "пациентов". В считанные минуты персонал отделения и "больные" покинули помещение и вышли на улицу. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района поставил отличную оценку действиям сотрудников "инфекционки". Это уже четвертые учения, с которыми врачи Гатчинской КМБ справились блестяще.

Обучение персонала больницы правильной эвакуации пациентов - это процесс, требующий внимательного планирования и подготовки. В случае чрезвычайной ситуации, такой как пожар, быстрота и слаженность действий точно спасет жизни и здоровье людей.



Важность учений по эвакуации:



1. Безопасность людей: Главное назначение учений — обеспечить безопасность всех находящихся в учреждении. Больницы часто загружены пациентами с ограниченной мобильностью, и правильная эвакуация критически важна.



2. Снижение риска паники: Учения помогают снизить уровень стресса и паники во время реальной эвакуации. Заранее отработанные действия и знание маршрутов эвакуации помогают людям оставаться спокойными.



3. Улучшение координации: Учения способствуют повышению уровня взаимодействия между различными службами, такими как медицинский персонал, охрана и пожарные. Это особенно важно в условиях кризиса.



4. Оценка готовности: Проводя учения, учреждения могут выявить недостатки в своем плане эвакуации и оперативно их исправить, что увеличит общую готовность к чрезвычайным ситуациям.



Используя правильные подходы и проводя регулярные тренировки, медицинские учреждения могут значительно повысить уровень безопасности своих пациентов и персонала в случае экстренной ситуации. Инвестирование времени и ресурсов в эти учения не только компенсируется в случае ЧС, но и способствует созданию культуры безопасности внутри учреждения.

ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области