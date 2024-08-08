Чтобы полигон закрыть, надо завод открыть

- Все заинтересованы, чтобы полигоны, работающие по старым технологиям приемки, утрамбовки и складирования ТКО, завершили свою деятельность. Однако «Новый Свет-Эко» имеет федеральную лицензию, которую губернатор области отменить не вправе. Мы делаем то, что зависит от нас: вывели из этого полигона отходы Ленинградской области. Сегодня на этот полигон отходы Гатчинского и других районов области не завозятся. Это было непросто и дорого, мы изменили логистику, удлинилось «плечо» вывоза ТКО, - рассказал Александр Дрозденко.

По словам губернатора, выбросы жестко контролируются в рамках областных полномочий. Сегодня на полигон «Новый Свет-Эко» вывозятся только твердые коммунальные отходы Санкт-Петербурга:

- Как бы мы ни хотели закрыть мусорный полигон, отходы не могут испариться. Если мы не создадим альтернативу – заводы по переработке ТКО – вывозить мусор будет некуда. Поэтому стоит первоочередная задача строительства заводов по переработке ТКО на территории Ленобласти, а также строительства двух мусоросортировочных станций на территории Петербурга. Первый завод на «Волхонке» скоро запустится в промышленном режиме, и мы сегодня уже видим, что объем отходов, вывозимых на полигон «Новый Свет-Эко», сокращается. С запуском завода мы ожидаем, что объем вывоза сократится на треть. Мы сегодня рассчитываем, что к осени запустится на полную мощность завод в Кингисеппе, который уже построен. Это современный мусороперерабатывающий завод, и в ближайшее время начнется строительство еще двух заводов. Мы рассчитываем, что до конца 2025 года будет принято решение о закрытии полигонов ТКО, которые вызывают наибольший резонанс, и среди них – «Новый Свет-Эко». Если заводы не будут запущены, гарантировать закрытие полигона я не могу, - был откровенен губернатор.

Александр Дрозденко пояснил, что решение о закрытии полигона должно быть федеральным. Необходим проект рекультивации, после экспертизы которого она и начнется.

- В рамках закона и наших полномочий мы делаем все возможное. Я как губернатор точно не заинтересован в работе полигонов, которые есть в Ленобласти – и в Гатчинском округе, и в Лужском, и во Всеволожском, и в Выборгском районах. Но чудес не бывает: чтобы что-то закрыть, надо сначала что-то открыть. Удивляют заявления экоактивистов: «Мы против полигонов, мы против мусороперерабатывающих заводов. А вы куда хотите, туда ТКО и везите», – сказал губернатор.

Также Александр Дрозденко дал разъяснения по поводу Экотехнопарка, строительство которого предполагается рядом с полигоном «Новый Свет-Эко». Такое решение было принято на федеральном уровне – как раз в связи с требованием Ленобласти не допустить расширения полигона.

- Были мысли полигон расширить, но позиция губернатора и правительства Ленинградской области – категорически против! – заметил Александр Юрьевич.

Как пояснил губернатор, Экотехнопарк – это обычное промышленное производство, которое к обороту ТКО и мусорной переработке не имеет никакого отношения. В Экотехнопарк будет поставляться готовое сырье.