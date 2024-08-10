К 85-летию Дня физкультурника. Президентская библиотека – о спортивной жизни в блокадном Ленинграде

В год 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Президентская библиотека представляет материалы, рассказывающие о спортивной жизни в осаждённом городе.

Накануне Великой Отечественной войны, в июне 1941 года, студенты Государственного института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта готовились к традиционному празднику советских физкультурников – всесоюзному параду на Красной площади. Об этом писала газета «Ленинградская правда» в 1942 году. Поистине пророческой стала тема их выступления «Сегодня физкультурник – завтра боец». В первый же день Великой Отечественной войны почти весь мужской состав института ушёл добровольцами на фронт. Лесгафтовцы пополнили ряды действующей армии и партизанские отряды, которые активно действовали в тылу врага. Более 160 лесгафтовок ушли в Красную армию, большинство стало медсестрами и сандружинницами.

В сентябре 1941 года Государственный комитет обороны СССР обязал каждого гражданина мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет, способного носить оружие, проходить с 1 октября 1941 года обязательное всеобщее военное обучение (Всевобуч). Среди тренеров родилось движение тысячников – каждый должен был обучить основным приёмам боя, преодолению препятствий и гранатометанию не менее тысячи человек. К апрелю 1942 года лесгафтовцы обучили около ста тысяч жителей Ленинграда.

31 мая 1942 года переживший самую голодную и холодную зиму Ленинград открыл спортивный сезон. Этому событию в газете «Ленинградская правда» уделено всего несколько строк: «Проводились соревнования по лёгкой атлетике, показательные выступления мастеров спорта, состоялся первый футбольный матч». Об игроках сказано, что на поле встретились команды Н-ского завода и «Динамо». Игра прошла «в живом, энергичном темпе» и закончилась со счётом 6:0 в пользу «Динамо».

О том, что это был настоящий подвиг, напишут намного позднее. В книгу «Футбол победителей» 2015 года вошли воспоминания о том легендарном блокадном матче: «Футболисты были кто с фронта, кто прямо из госпиталя – измождённые, многие страдали от дистрофии. Но от участия в игре отказаться не могли, понимали, насколько важен матч и для ленинградцев, и для всей воюющей страны». Игроки предварительно договорились сократить перерыв между таймами до минимума; они даже не садились – боялись, что встать будет невозможно. После игры они шли, поддерживая друг друга, чтобы не упасть от слабости.

Несмотря на голод и бомбёжки, в Ленинграде проводились соревнования и по другим видам спорта. 21 июля 1942 года блокадный город праздновал Всесоюзный день физкультурника. В «Ленинградской правде» об этом писали: «С утра в разных концах города начались соревнования, физкультурные смотры. Правда, над городом летали вражеские разведчики, грохотали разрывы фашистских снарядов, но вся намеченная программа была выполнена». Эти соревнования отличались от привычных, потому что были связаны с военной подготовкой. «Велосипедист мчался не по треку, а по такой дороге, какой ему обычно придётся ездить в боевой практике. Пловец перед соревнованием не раздевался, а одевался в полное военное обмундирование, брал на плечо винтовку и плыл в таком виде. Бегун бежал по пересечённой местности. К вечеру на футбольном поле состоялся интересный футбольный матч. Выступали команды второго и третьего советов общества «Динамо». В игре участвовали хорошо известные ленинградцам футболисты – Алов, Орешкин, Сазонов и другие. Матч закончился победой команды второго совета «Динамо» с крупным счётом 13:1».

Спортивная жизнь в блокадном городе не прекращалась круглый год. Об этом регулярно на своих страницах сообщала «Ленинградская правда»: «7 сентября 1942 года в честь Международного юношеского дня на одном из городских стадионов проведены соревнования на первенство Ленинграда по лёгкой атлетике. Большинство лёгкоатлетов – бойцы Красной Армии, МПВО (местной противовоздушной обороны), Всевобуча. В соревнованиях участвовали 262 спортсмена».

20 сентября 1942 года состоялось первенство Ленинграда по велоспорту. «Соревнования проводились на гоночных и дорожных машинах; дистанция для мужчин – 10 километров, для женщин – 5» – об этом читаем в «Ленинградской правде» от 22 сентября 1942 года.

Новый 1943 год Ленинград встретил физкультурным праздником для школьников. 7 января лучшие сборные команды школьников из разных районов города приняли участие в эстафете из восьми этапов. «Ребята бежали на лыжах, ползали, преодолевая барьеры, перевозили пулемёт, поражали цели штыком, везли на волокушах условно раненых…». Об этом «Ленинградская правда» написала в январе 1943 года.

Один из авторов книги «Футбол победителей» Людвиг Григолович говорит: «Выступления советских людей в годы войны на спортивных площадках стоят в моём понимании в одном ряду с исполнением Симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде и с многочисленными другими проявлениями непобедимости духа нашего народа, выражавшимися в том числе в тяге блокадников к культуре и к физической культуре».

Архивные материалы, документы, учебная литература, периодические издания и другие материалы по истории развития спорта в нашей стране представлены на портале Президентской библиотеки в коллекции «Спорт в России».