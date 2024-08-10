Забор возвращается в Приоратский парк

Огораживается пока только участок парка от бывшей караулки у Гатчинской школы №4 в сторону Варшавского вокзала.

Из истории Приоратского парка известно, что его границы были четко зафиксированы еще в XIX веке, когда владельцем Гатчинского имения стал император Николай I. Приоратский парк был обнесен земляным валом со рвом по обе стороны, решеткой и высаженными липами.

Сейчас понятие «временное ограждение» парка, скорее всего, условное. В другом статусе обычный забор для объекта культурного наследия не поставить.

Как сообщает на своей странице в соцсети «Парковое агентство» Ленинградской области, «данные меры предприняты исключительно для обеспечения безопасности его посетителей и сохранности Приоратского парка, который является объектом культурного наследия, а также для контроля соблюдения Правил посещения парка. В связи с отсутствием контролируемого доступа на территории парка постоянно происходят акты вандализма, наносятся повреждения инфраструктуре, малым архитектурным формам, зеленым насаждениям и водным объектам».

По информации «Паркового агентства» вход на территорию Приоратского парка останется свободным.

Татьяна Можаева