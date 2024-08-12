Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Приложение «Госключ» надёжно защищено

Воспользоваться приложением «Госключ» и подписать в нём значимые документы — договоры, заявления — может только владелец подписи. Применение мошеннических схем с использованием «Госключа» исключено. Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего «Госключа», — это обман.

Рубрики:  Общество

Подделать электронную подпись и воспользоваться чужой в «Госключе» невозможно

  1. Воспользоваться приложением «Госключ» может только владелец сертификата электронной подписи и только на одном устройстве.
  2. Для создания квалифицированной электронной подписи используется многоуровневая защита: вход с учётной записью Госуслуг, смс-подтверждение и подтверждение личности по загранпаспорту, биометрии или очно.
  3. При каждом входе в приложение нужно ввести восьмизначный пароль, который знает только владелец сертификата подписи.
  4. Нотариальную доверенность нельзя подписать «Госключом». Это можно сделать только при личном визите к нотариусу.

Госуслуги — под защитой

«Госуслуги» также надёжно защищены, взломать их невозможно. Получить доступ к аккаунту злоумышленник может только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию. Не сообщайте свои логин, пароль и сведения о втором факторе защиты никому.

Помните, что сотрудники портала никогда не звонят.

 