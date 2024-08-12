Приложение «Госключ» надёжно защищено
Воспользоваться приложением «Госключ» и подписать в нём значимые документы — договоры, заявления — может только владелец подписи. Применение мошеннических схем с использованием «Госключа» исключено. Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего «Госключа», — это обман.
Рубрики: Общество
Подделать электронную подпись и воспользоваться чужой в «Госключе» невозможно
- Воспользоваться приложением «Госключ» может только владелец сертификата электронной подписи и только на одном устройстве.
- Для создания квалифицированной электронной подписи используется многоуровневая защита: вход с учётной записью Госуслуг, смс-подтверждение и подтверждение личности по загранпаспорту, биометрии или очно.
- При каждом входе в приложение нужно ввести восьмизначный пароль, который знает только владелец сертификата подписи.
- Нотариальную доверенность нельзя подписать «Госключом». Это можно сделать только при личном визите к нотариусу.
Госуслуги — под защитой
«Госуслуги» также надёжно защищены, взломать их невозможно. Получить доступ к аккаунту злоумышленник может только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию. Не сообщайте свои логин, пароль и сведения о втором факторе защиты никому.
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