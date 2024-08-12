В Ленинградской области подключили к газу 10-тысячного потребителя
В Ленинградской области состоялось заседание регионального штаба по газификации. Одним из вопросов стали темпы догазификации в регионе. Количество домовладений, получивших газ в свои дома, достигло 10 тысяч.
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С начала проведения программы социальной газификации в регионе было принято 40,7 тысяч заявок на догазификацию, заключено свыше 39 тыс. договоров, 31,2 тыс. из них выполнены, до участков подведены сети газораспределения.
«Только за семь месяцев 2024 года АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» построило по программам газификации и догазификации 4 межпоселковых и 212 распределительных газопроводов. Перед компанией стоят масштабные задачи, которые обязательно будут выполнены», – подчеркнул генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.
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