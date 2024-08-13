В Ленобласти вырос спрос на природный газ для транспорта

В Ленинградской области за первое полугодие 2024 года зафиксирован рост использования природного газа более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как подчеркнули в региональном комитете по транспорту, с начала года были расширены меры государственной поддержки рынка газомоторного топлива на федеральном и региональном уровнях, а в июне правительством России принято решение об увеличении размера субсидии на переоборудование транспорта для использования газа в качестве топлива.

С 2020 года в Ленинградской области действует программа льготного переоборудования автомобильного транспорта на природный газ. Сервисным центрам предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на переоборудование. В 2020-2023 годах с использованием мер государственной поддержки переоборудовано более 1000 транспортных средств.

До 2019 года на территории Ленинградской области действовало 4 объекта газозаправочной инфраструктуры, сейчас их количество увеличилось до 16. Природным газом транспорт можно заправить в Тихвине, Тосно, Кингисеппе, Подпорожье, Волхове, Сосновом Бору, Пикалево, Всеволожском и Гатчинском районах.

Всего по итогам шести месяцев 2024 года в России производство автомобилей на природном газе выросло на 290%, переоборудование транспорта по программам компании «Газпром газомоторное топливо» — на 46%.