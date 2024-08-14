Этно-фестиваль «Берёзовый домик» – начало прекрасной традиции

Фестиваль этно-музыки «Берёзовый домик» - пилотный проект ГМЗ «Гатчина», и есть надежда, что он станет традиционным событием для нашего города, приносящим радость всем, кто ценит народную музыку.

Как рассказал художественный руководитель этно-фестиваля Дмитрий Мильков, такое название для нового музыкального форума выбрано не случайно.

- Нам очень понравилось это название, потому что, во-первых, берёза считается любимым деревом в России, - говорит он. - Очень по-домашнему, тепло звучит и слово «домик». Но главное, конечно — павильон «Берёзовый домик» в Гатчинском парке. Это строение-шутка, как вы знаете. Внешний вид его напоминает поленницу дров, то есть нечто простое и незамысловатое. А внутри — изящество, искусство, что-то, чего ты и не ожидаешь, глядя на фасад. Так иногда может показаться, что фольклорная традиция, народное искусство, этно-музыка — это что-то такое простое. Но когда мы соприкасаемся с этим искусством, выясняется, что это далеко не так. За внешней скромностью и простотой скрываются глубина, возможности различных интерпретаций, сочетаний и смыслов, порой не только музыкальных.

Участниками программы стали музыканты Санкт-Петербурга, Москвы и Гатчины. Право открытия фестиваля было предоставлено гатчинским исполнителям: под аплодисменты зрителей на сцену у Адмиралтейства вышли наши любимые фольклорные коллективы «Перезвон» и «Коляды», которые своими яркими выступлениями задали тон этно-форуму.

Вслед за ними выступил «Ансамбль СКМ» из Санкт-Петербурга. Название-аббревиатура означает «Ансамбль старинной крестьянской музыки». Музыканты исполнили традиционную русскую народную музыку, плясовые и ярмарочные мелодии, обрядовые песни. Этим мелодиям — не одна сотня лет. Но главная особенность коллектива — не столько их аутентичная реконструкция, сколько создание версий, которые звучат абсолютно современно. А это значит, что старинные мелодии могут существовать в нашей жизни на равных правах с современной музыкой.

Смысловым украшением фестиваля «Берёзовый домик» стали концерты-лекции от выдающихся музыкантов России, посвящённые различным народным инструментам. Это и рассказ о том или ином инструменте, и демонстрация того, каким разным он может быть, как он звучал когда-то и как звучит сейчас.

- Эти инструменты тесно связаны с образом нашего народа и страны, - отмечает Дмитрий Мильков. - Некоторые из них, например, гусли, балалайка или гармошка, кажутся нам хорошо знакомыми. Однако часто оказывается, что с ними тоже не всё так просто. К тому же мы, как правило, не представляем ни историю этих инструментов, ни их возможности. А есть и такие инструменты — рожок, например, или колёсная лира, которые нам представляются чем-то совершенно сказочным.

В первый же день фестиваля в Дворцовом парке прошли сразу два таких концерта-лекции. О пастушьей дудке, рожке и других духовых народных инструментах рассказал (и продемонстрировал их звучание) главный «этно-гуру» фестиваля Сергей Старостин. Сергей Старостин — знаменитый фольклорист, вокалист и мастер игры на различных этнических инструментах. За его плечами - десятки экспедиций в разные регионы России и за рубеж, в рамках которых собраны тысячи песен, архивных записей и множество связанных с ними историй.

Кстати, позже Сергей Старостин выступил уже на сцене у Турецкой палатки вместе с известным московским музыкантом Марио Калдарару, представив проект «Проще простого». Там же свой музыкальный проект представил публике молодой коллектив «Притоп Тритона» (Санкт-Петербург-Москва).

Свою версию видения балалайки продемонстрировал на концерте-лекции Георгий Нефёдов (Санкт-Петербург). Его считают настоящим новатором в области исполнительства на русских народных инструментах. Этот музыкант одним из первых в России начал играть джаз и импровизированную музыку на балалайке, используя в том числе элементы самых разных современных музыкальных стилей. Чуть позже на сцене у Турецкой палатки выступило «Трио Георгия Нефедова». В исполнении музыкантов прозвучали композиции, объединившие русский фолк, академическую музыку, фьюжн

70-80-х годов, традиции Среднего Востока и Индии. Следом на сцену вышел дуэт Ольги Глазовой и Дениса Кириллова, в исполнении которых звучали гусли в сопровождении фортепиано.

Первый вечерний концерт на сцене у Амфитеатра дала молодая петербургская группа POLE, а в завершение первого дня фестиваля там же выступили Женя Винд и проект YoGa (Санкт-Петербург). YoGa — это смелое и яркое музыкальное путешествие, в котором в единую мелодию сливаются самые разные мотивы и стили - фольклорные традиции, арт-рок, электронный индастриал и европейское диско. При этом всё это делается с огромным уважением к фольклору и глубоким знанием его истории.

Первый концерт-лекция второго фестивального дня был посвящён гуслям. Об этом старинном русском инструменте рассказала петербургский музыкант Ольга Глазова. Ольга дважды становилась номинантом премии Сергея Курехина, а сейчас дает концерты по всей стране. Также она ведет свой YouTube-канал, где возрождает интерес к гуслям. Что такое петербургская гармоника, рассказал на лекции-концерте Александр Платонов (Санкт-Петербург).

Вечер второго дня открыл проект «Отцы и дети», в котором участвуют московские и петербургские музыканты разных поколений. В тандеме с культовым фри-джазовым контрабасистом Владимиром Волковым и виолончелистом Андреем Березиным выступили Сергей Старостин и Таисия Краснопевцева.

В финале этно-фестиваля «Берёзовый домик» выступила петербургская группа «Отава Ё». Появления этих музыкантов на гатчинской сцене ждали очень многие, ведь это один из самых известных и любимых публикой коллективов в России. Сами музыканты определяют свой музыкальный стиль как пост-фолк и фолк-рок, талантливо сочетая в своём творчестве уважение к фольклорной традиции и современное звучание. Группа много гастролирует, выступает на главных фолк и этно-фестивалях страны, сотрудничая со многими гуру российской этно-музыки.

В завершении вечерней программы гостей фестиваля ждал уникальный этно-джем, в который включились буквально все!

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой и автора