Заборы возвращаются

Парковое агентство Ленинградской области, в ведении которого находится большая часть Приоратского парка, строит металлический забор на границе парка со стороны улицы Чкалова. Огораживается пока только участок парка от бывшей караулки у Гатчинской школы №4 в сторону Варшавского вокзала.

Из истории Приоратского парка известно, что его границы были четко зафиксированы еще в XIX веке, когда владельцем Гатчинского имения стал император Николай I. Приоратский парк был обнесен земляным валом со рвом по обе стороны, решеткой и высаженными липами.

Сейчас понятие «временное ограждение» парка, скорее всего, условное. В другом статусе обычный забор для такого масштабного объекта культурного наследия практически не поставить.

Как сообщает Парковое агентство Ленинградской области, «данные меры приняты исключительно для обеспечения безопасности его посетителей и сохранности Приоратского парка, который является объектом культурного наследия, а также для контроля соблюдения правил посещения парка. В связи с отсутствием контролируемого доступа на территории парка постоянно происходят акты вандализма, наносятся повреждения инфраструктуре, малым архитектурным формам, зеленым насаждениям и водным объектам».

В Парковом агентстве особо подчеркивается, что вход на территорию Приоратского парка останется свободным.

Музей-заповедник «Гатчина», который находится в подчинении у Санкт-Петербурга, продолжает огораживать парк Зверинец.

Со стороны микрорайона Мариенбург в этом году забор прошел вдоль Сокколовского шоссе до железнодорожного переезда. Для жителей этого микрорайона города и туристов, приезжающих на электричке, возможность попасть в парк Зверинец осталась напротив железнодорожной платформы Мариенбург, у автопарковки и у границы с Двор-цовым парком. Дачники, проживающие в садоводствах напротив парка Зверинец, прямого доступа в этот парк теперь не имеют.

Как отметили в ГМЗ «Гатчина», при этом вход в Зверинец не будет платным.

Татьяна Можаева