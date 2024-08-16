Ремонт теплотрассы ограничит движение в Гатчине
В Гатчине в связи с капитальным ремонтом участка теплотрассы отопления по улице Крупской на пересечении с улицей Рощинской в период с 19 августа по 20 сентября 2024 года будет перекрыто дорожное движение.
Рубрики: Дороги
Будет перекрыт для движения участок дороги от улицы Рощинской до улицы Русинова. Будьте внимательны: проезд со стороны ПИЯФ через перекресток Крупская/Рощинская будет невозможен. Проезд по улице Крупской от пересечения с ул. 7 Армии и далее до ЗАГСА будет свободным.
Водителей просят заранее планировать маршруты объезда!
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