В Гатчине отключат горячую воду 20 августа

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на т/трассе с 20.08.2024г. с 08.00 до окончания работ 23.08.2024г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. Радищева, д. 2-15, ул. Урицкого, д.34,31, ул. Гагарина, д.25, ул. Горького, д.3,7-Армии д.15-21, ул. К. Маркса, д.10-77, ул.Соборная, д.10Б-34, ул. Киргетова, д.5-15, ул.Чехова, д.13,15