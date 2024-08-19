Все самое необходимое — для жителей Курской области
В администрации Ленинградской области организован сбор гуманитарной помощи жителям Курской области.
Рубрики: Общество
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал инициативу сотрудников администрации: в вестибюле дома правительства региона организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от террористического нападения украинских боевиков.
Сотрудники органов исполнительной власти Ленинградской области собирают для пострадавших в Курской области детское питание, продукты длительного хранения, бытовую химию, предметы гигиены, детскую одежду.
В районах Ленинградской области сбор помощи жителям Курской области проходит в местных отделениях партии «Единая Россия» (список и часы работы по ссылке).
Денежные средства можно перечислять в Фонд «Ленинградский рубеж».
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