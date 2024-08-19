Все самое необходимое — для жителей Курской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал инициативу сотрудников администрации: в вестибюле дома правительства региона организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от террористического нападения украинских боевиков.



Сотрудники органов исполнительной власти Ленинградской области собирают для пострадавших в Курской области детское питание, продукты длительного хранения, бытовую химию, предметы гигиены, детскую одежду.



В районах Ленинградской области сбор помощи жителям Курской области проходит в местных отделениях партии «Единая Россия» (список и часы работы по ссылке).



Денежные средства можно перечислять в Фонд «Ленинградский рубеж».