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Все самое необходимое — для жителей Курской области

В администрации Ленинградской области организован сбор гуманитарной помощи жителям Курской области.

Рубрики:  Общество

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал инициативу сотрудников администрации: в вестибюле дома правительства региона организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от террористического нападения украинских боевиков.

Сотрудники органов исполнительной власти Ленинградской области собирают для пострадавших в Курской области детское питание, продукты длительного хранения, бытовую химию, предметы гигиены, детскую одежду.

В районах Ленинградской области сбор помощи жителям Курской области проходит в местных отделениях партии «Единая Россия» (список и часы работы по ссылке).

Денежные средства можно перечислять в Фонд «Ленинградский рубеж».