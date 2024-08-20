Ленинградцы выбирают «Профессионалитет»

Ленинградская область — один из первых регионов, где открылись образовательные кластеры федерального проекта «Профессионалитет». Смысл каждого кластера в том, что он объединяет предприятия определенной отрасли и учреждения среднего профессионального образования.

«Третий год в нашем регионе успешно реализуется федеральный проект «Профессионалитет», который позволяет студентам в течение учебного процесса приобрести необходимые навыки в условиях, приближенных к реальному производству. Благодаря обучению по новым сокращенным, но максимально практикоориентированным образовательным программам, разработанным с участием работодателей, дальнейшее трудоустройство нашим студентам практически гарантировано», — прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Больше всего заявлений от абитуриентов было подано на такие направления подготовки, как «Аддитивные технологии», «Дизайн», «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства» и «Переработка нефти и газа».

В 2022 году в регионе создан образовательно-производственный кластер химической отрасли, в который вошли крупнейшее предприятие химической отрасли региона ООО «ПГ «Фосфорит» и 6 учреждений среднего профессионального образования: Кингисеппский колледж технологии и сервиса, Выборгский политехнический колледж «Александровский», Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса, Киришский политехнический техникум, Волховский многопрофильный техникум, Политехнический колледж города Светогорск.

В новом учебном году в Ленинградской области откроется новый кластер по отрасли «Искусство и креативная индустрия». В число участников федерального проекта вошли ведущие предприятия Санкт-Петербурга и Гатчинского района, а также четыре учреждения среднего профессионального образования региона: Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, Всеволожский агропромышленный техникум, Приозерский политехнический колледж и Подпорожский политехнический техникум. Студенты смогут получить профессию портного, дизайнера, оператора швейного оборудования и другие.