Гатчинский экологический совет — первое заседание

Как сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, необходимость создания экологического муниципального совета продиктована самой жизнью.

- Для Ленинградской области это новый опыт, и наша задача сделать так, чтобы деятельность экосовета была не формальной, а действительно приносила результат и могла повлиять на экологическую ситуацию в Гатчинском муниципальном округе, - сказала она.

Участие в работе совета принял председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Рашид Исмаилов. Как он считает, при создании таких структур очень важно приветствовать открытый диалог, даже если он приводит к острой дискуссии.

- Критика должна быть, она и чиновникам не позволяет расслабляться, - отметил Рашид Айдынович. — Как показывает практика, чиновники заинтересованы в общественниках, чтобы увидеть «слабые места».

Несмотря на то, что первое заседание экологического совета было скорее ознакомительным, успели на нём обсудить и некоторые насущные вопросы.

Одной из самых острых проблем настоящего времени остается полигон «Новый Свет - ЭКО». Также речь зашла об обращении с твердыми бытовыми отходами, о проблемах складирования и вывоза мусора, об организации раздельного сбора в Гатчине.

- Правила благоустройства — это законодательный акт, на основании которого мы сейчас очищаем наш город, - напомнила председатель профильной комиссии совета депутатов Гатчины Галина Паламарчук. - С другой стороны, люди и сами уже, с точки зрения состояния общества, готовы жить в чистой безопасной среде. Этому очень способствуют эковолонтеры, часто при поддержке местной администрации. Но, к сожалению, это не работает как система. Так, например, в Гатчине уже очень давно развивается движение раздельного сбора. Существовала площадка, где был организован раздельный сбор. И люди уже к этому привыкли. Но по требованию регоператора эта площадка была закрыта. То есть эта система снова не работает, и запросы граждан, в том числе на то, чтобы самостоятельно помогать городу, не реализуются. Проблем в этой сфере много, и она действительно очень чувствительная для каждого.

На первом же заседании совета Людмила Нещадим дала поручение ответственным профильным лицам проработать возможность организации муниципальных пунктов сбора некоторых видов вторсырья. Задача — сделать систематическим прием на переработку стекла, пластика и других отходов.

- Наша задача, используя потенциал экологического совета, всю нашу компетенцию, мотивацию, волю и желание, действительно решить важные проблемы в жизни наших жителей, - говорит Людмила Нещадим. - И я уверена, что мы с вами сможем сформулировать необходимые предложения, как, например, вопрос, связанный с отходами. Мы в реформе с 2019 года и понимаем, что пока далеко не достигли того эффекта, который в себе несет так называемая мусорная реформа. Требуется совместная работа на региональном уровне по формированию системы по доурегулированию этой проблемы.

В этот день были подняты вопросы о состоянии водостоков, об очистных сооружениях на реках Ижора и Оредеж, о создании зон рекреации.

- Гатчинский район в плане развития рекреационных зон абсолютно несовершенен, - отметила Людмила Нещадим. - С учетом создания округа нам будет проще решать эти вопросы, поскольку это теперь уже в наших полномочиях. В рамках экосовета мы обсудим , какие зоны рекреации наиболее востребованы.

Стоит отметить, что состав экологического совета при администрации Гатчинского муниципального округа получился разносторонним и весьма внушительным. Среди членов экологического совета не только профильные эксперты, но и представители общественности, среди которых гатчинский эковолонтер Инга Тюкавина. Это дает надежду, что членам совета удастся максимально охватить проблемные моменты, узнать различные точки зрения на их решение и эффективно решать текущие экологические задачи.

По итогам первого заседания председателем Гатчинского общественного экологического совета был единогласно назначен заслуженный работник Санкт-Петербургского горного университета, доцент кафедры геоэкологии, кандидат технических наук, эксперт центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Александр Сергеевич Данилов.

- Встречи экологического совета будут проходить не реже, чем один раз в три месяца, - напомнила Людмила Нещадим. - Но думаю, что сама жизнь будет подсказывать нам периодичность. Сегодня мы уже определили целый ряд острых вопросов. Предлагаю в следующий раз встретиться в конце сентября, чтобы, уже, погрузившись в названные задачи, сформулировать и последовательность вопросов, и наши действия по их проработке.

Юлия Лысанюк