Праздничный концерт в честь Дня флага в Гатчине

22 августа в центре города на улице Соборной проходила акция «Флаг героям»: всем желающим предлагалось написать письмо участнику специальной военной операции на подготовленном бланке и опустить его, сложив треугольником, в почтовый ящик «полевой почты». Волонтеры раздавали прохожим нагрудные ленточки с триколором и воздушные шары цветов российского флага.

Вечером на пересечении Соборной и Красной состоялся праздничный концерт с участием бойцов специальной военной операции.

Торжественная часть открылась церемонией подъема государственного флага под гимн России в исполнении Динара Байтемирова. Право поднять флаг было предоставлено участнику специальной военной операции – начальнику инженерной службы танкового полка старшему лейтенанту Василию Мякушенко.

С одним из главных государственных праздников нашей страны гатчинцев и гостей города поздравили руководители Гатчины и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. «Российский флаг – это символ наших великих побед, великого народа, нашего мужества и непобедимости», – отметил Виталий Андреевич.

С поздравительным словом выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Александр Русских. Людмила Анатольевна пожелала, чтобы Российский триколор как можно чаще поднимался в честь наших побед.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области Сергей Галяев, поздравляя всех с Днем флага, заметил, что российский триколор нашит на шевронах у наших военных, и там, «за ленточкой», встретить человека с триколором – значит встретить своего, вспомнить о доме, о близких. И когда наши военнослужащие освобождают населенный пункт, обязательно водружается российский флаг.

Перед собравшимися выступил член общественной палаты Ленинградской области, заместитель председателя комиссии по общественной безопасности Андрей Орлов. Он отметил, что День флага России – это праздник настоящих патриотов, тех, кому небезразлична судьба нашей Родины, кто каждый день трудится на ее благо.

От лица гатчинской молодежи всех поздравил активист Гатчинского дворца молодежи Арсений Богданов: «В государственной символике отражается история государства и народа, его традиции и менталитет. Достоинство государственного флага защищается внутри страны и за ее пределами, уважение к государственному флагу – это уважение к истории, культуре и традициям государства. От имени молодого поколения заверяю: наши дела и поступки всегда будут направлены только на благо России и нашей любимой Гатчины. С праздником!».

В этот день со сцены звучало много патриотических песен; в концертной программе приняли участие хорошо знакомые гатчинцам исполнители – солистка «Петербург-концерта» Ольга Фаворская, лауреаты российских и международных конкурсов Владимир Вьюров и Сергей Зыков и другие. Также на концерте в честь Дня российского флага со своими песнями выступили участники специальной военной операции – герои, фронтовики.

Екатерина Дзюба