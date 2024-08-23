Осенняя ярмарка в Гатчине

Мы привыкли читать о подвигах бойцов, несущих службу на первой линии фронта. Разведчики, снайперы, штурмовики – их героизм понятен каждому. Однако свои герои есть и в тыловых подразделениях. Будь то снабженцы, водители, инструкторы – слаженная работа войск невозможна без их труда. В одном из таких подразделений несёт службу ленинградец Дмитрий Гелимар из Приозерского района.