Осенняя ярмарка в Гатчине
С 11 по 15 сентября 2024 года в Гатчине на бульваре «47 регион» (ул. Рощинская) состоится Осенняя ярмарка.
Рубрики: Общество
Участниками ярмарки станут представители малого и среднего предпринимательства с Ленинградской области!
На ярмарке будут представлены:
- изделия из дерева,
- сувениры,
- сладости,
- продукты пчеловодства,
- текстиль,
- товары для дома,
- саженцы,
- овощи и фрукты.
В рамках ярмарки планируется организация праздничного мероприятия, концертная программа и мастер классы.
Дополнительная информация: 8-921-959-41-42, 8(81371) 33-228.
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