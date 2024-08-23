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Осенняя ярмарка в Гатчине

С 11 по 15 сентября 2024 года в Гатчине на бульваре «47 регион» (ул. Рощинская) состоится Осенняя ярмарка.

Рубрики:  Общество

Участниками ярмарки станут представители малого и среднего предпринимательства с Ленинградской области!

На ярмарке будут представлены:

- изделия из дерева,

- сувениры,

- сладости,

- продукты пчеловодства,

- текстиль,

- товары для дома,

- саженцы,

- овощи и фрукты.

В рамках ярмарки планируется организация праздничного мероприятия, концертная программа и мастер классы.

Дополнительная информация: 8-921-959-41-42, 8(81371) 33-228.