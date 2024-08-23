V спортивно-патриотический форум предпринимателей Ленинградской области
Уже пятый год комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и центр "Мой бизнес", при участии Олимпийского совета Ленинградской области проводят Спортивный форум предпринимателей 47-го региона. Ежегодно в нем активно участвуют организации инфраструктуры поддержки бизнеса, предприниматели и самозанятые со всех районов области. Форум проходит в рамках мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Старт для 22 команд из разных районов области во Всеволожске состоялся сразу после торжественного открытия мероприятия. С приветственным словом к участникам форума обратилась Светлана Нерушай, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.
«Наш Форум объединяет спорт и бизнес, - подчеркнула Светлана Нерушай. - Успешный предприниматель - спортсмен. Он удачно сочетает физические нагрузки с преодолением барьеров и препятствий. И, конечно, главная задача Форума в этом году - это приобщить предпринимательское сообщество к патриотизму, здоровому образу жизни и наладить взаимодействие государства и малого бизнеса, потому что сегодня нам важно работать в одной команде не только на соревнованиях».
Программа форума выполнена на сто процентов ─ «Зарница», в которой участники по карте для спортивного ориентирования находили контрольные точки, выполняли задания и проявили сплоченность команды и силу, насыщенная деловая программа: брейн-ринг на тему спорта и квиз.
По итогам соревнований первое место заняла команда из Приозерского района, второе место досталось команде Всеволожского района, а на третьем месте оказалась команда из Кировского района. Поздравляем победителей!
Но главное, что все участники прочувствовали командный дух и получили отличный заряд энергии, так необходимой для бизнес свершений!
На фото команда победителей из Приозерского района.
Фото пресс-службы центра "Мой бизнес" ЛО