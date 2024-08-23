V спортивно-патриотический форум предпринимателей Ленинградской области

Старт для 22 команд из разных районов области во Всеволожске состоялся сразу после торжественного открытия мероприятия. С приветственным словом к участникам форума обратилась Светлана Нерушай, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

«Наш Форум объединяет спорт и бизнес, - подчеркнула Светлана Нерушай. - Успешный предприниматель - спортсмен. Он удачно сочетает физические нагрузки с преодолением барьеров и препятствий. И, конечно, главная задача Форума в этом году - это приобщить предпринимательское сообщество к патриотизму, здоровому образу жизни и наладить взаимодействие государства и малого бизнеса, потому что сегодня нам важно работать в одной команде не только на соревнованиях».

Программа форума выполнена на сто процентов ─ «Зарница», в которой участники по карте для спортивного ориентирования находили контрольные точки, выполняли задания и проявили сплоченность команды и силу, насыщенная деловая программа: брейн-ринг на тему спорта и квиз.

По итогам соревнований первое место заняла команда из Приозерского района, второе место досталось команде Всеволожского района, а на третьем месте оказалась команда из Кировского района. Поздравляем победителей!

Но главное, что все участники прочувствовали командный дух и получили отличный заряд энергии, так необходимой для бизнес свершений!

На фото команда победителей из Приозерского района.

Фото пресс-службы центра "Мой бизнес" ЛО