Зелёные памятники Гатчинской земли

Точный адрес Лукоморья

Среди памятных деревьев нашего времени особо можно выделить легендарный «Пушкинский дуб» в старинном парке бывшей усадьбы «Суйда». Он был одним из символов родового поместья Ганнибалов, в котором родилась и выросла будущая мать великого поэта Надежда Осиповна, урождённая Ганнибал, внучка знаменитого «Арапа Петра Великого».

Гатчинский краевед, действительный член Географического общества СССР Ангелис Николаевич Лбовский (в послевоенный период занимался сохранением и популяризацией исторических сведений о Суйдинской усадьбе, в которой тогда находилась селекционная станция) при помощи шведских ботаников по годовым кольцам установил возраст этого дерева. Тогда ему было около 650 лет (!), что кажется, конечно, маловероятным. Однако краеведу поверили… В 1953 году в одной из своих заметок он сообщал:

«Три взрослых человека, взявшись за руки, с трудом могут обхватить ствол этого великана. Он находится в старинном парке, находящемся при областной селекционной станции «Суйда» (Воскресенский сельсовет). Парк был разбит в 1743 году предками А.С. Пушкина - Ганнибалами, но дуб старше парка. Его посадили ещё при боярах Колычевых в те времена, когда эти места принадлежали им».

Получается, что дуб появился здесь примерно в конце ХIII – начале ХIV века, когда Суйда, входившая в состав земель Великого Новгорода, уже существовала как водское, а затем славянское поселение. Конечно, возраст этого дерева сегодня кажется фантастическим.

Об этой же сенсации впоследствии сообщали некоторые справочники о достопримечательностях Ленинградской области, изданные в советский период, утверждавшие, что самый старый дуб в нашей области находится в Суйдинском парке…

Редкий паломник Пушкинских мест Гатчинского района или отдыхавшие здесь дачники не приходили к «живому» свидетелю далёких эпох, его показывали экскурсоводы и старожилы: ведь именно это дерево было овеяно многочисленными легендами и неслучайно называлось «Пушкинским дубом».

Одна из легенд рассказывает, что именно его воспел поэт в своих бессмертных строчках, ставших прологом к поэме «Руслан и Людмила» (1820 г.):

«У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём, и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом…»

В основу этих строчек А.С. Пушкин положил присказку своей любимой няни Арины Родионовны – уроженки соседнего села Воскресенское. Этот легендарный дуб рос на берегу пруда, по преданию выкопанного пленными шведами в начале ХVIII столетия, когда усадьба «Суйда» стала принадлежать известному петровскому сподвижнику графу Петру Матвеевичу Апраксину. Пруд был выкопан в форме, напоминающей «лук», который пересекала «стела» – посаженные густо в ряд липы. «Лук» и «стрела» были символически направлены в сторону королевской Швеции.

Полукруглая форма пруда хорошо просматривается и сегодня, а от «стрелы» сохранилась последняя, сильно «потрёпанная» бурями липа. Издавна это место в Ганнибаловском парке называлось «Лукоморьем», оно являлось одним из любимых мест отдыха молодежи и детей.

Дуб-патриарх давно взывал о помощи. В послевоенные годы он был сильно повреждён попавшей в него молнией, после чего образовалось большое дупло, разрастающееся с каждым годом. Старожилы рассказывали, что молнии попадали в него неоднократно, «отщепляя» от дерева часть ветвей.

Когда в июне 1986 года я организовал в бывшей усадьбе народный музей, дуб ещё радовал нас желудями, правда было их уже немного; тогда собранный урожай желудей я с юными помощниками музея прикопал в разных местах парка. Проросло и прижилось примерно 30 дубков. Сейчас их осталось в два раза меньше…

А ещё были попытки спасти историческое дерево: заделать железными листами дупло, оградить его от назойливых туристов, поливать в жаркую погоду…

В прессе мелькали заметки на эту же тему:

«Это могучее дерево в поселке Суйда помнит А. П. Ганнибала, – рассказывала в ноябре 1987 года в газете «Ленинградская правда» экскурсовод Ленинградского бюро путешествий Раиса Садовникова. – Сейчас этому древнему дереву грозит гибель. В его теле зияет большое дупло: высота его три метра, ширина и глубина – метр. Я работаю экскурсоводом, мне больно и стыдно видеть историческое дерево гибнущим. Сколько раз я обращалась в областную инспекцию по охране памятников к инспектору В.Д. Артемовой. Чаще всего слышала – надо узнать мнение специалистов, но они этим не хотят заниматься. Нередко мне отвечали: позвоните через неделю. Прошёл год, я за это время дважды привозила к дубу специалиста из Лесотехнической академии. Его вывод был однозначен – дупло надо обработать раствором купороса и заполнить смесью асфальта и опилок. Прошёл сухой октябрь – казалось бы, самое время вылечить дуб. Но ни инспекция, ни опытно-производственное хозяйство в Суйде сделать это не спешат…»

Я помню летний ураган 1989 года, когда на дереве обломались две большие ветви, а в следующем году дуб в последний раз зазеленел… По оценке научных сотрудников Ботанического сада в Петербурге (1992 год), возраст этого дерева составлял тогда более трёхсот лет. Но даже если это и так, то «Пушкинский дуб» действительно был самым старым деревом парка.

Беда пришла 25 мая 2000 года, когда один из суйдинских подростков устроил в дупле сухого дерева огромный костёр. От дуба-великана осталась нижняя часть обгорелого ствола. Часть фрагментов больших ветвей я перенёс тогда в музей, и они несколько лет хранились в первом зале, вызывая недоумение у экскурсантов. Часть ветвей растащили на память узнавшие об этой трагической истории туристы…

Через год музейные друзья торжественно посадили рядом дубок, но он не прижился. Попытки высадить здесь саженцы молодых дубков каждый раз заканчивались неудачей…

Самые старые деревья наших парков

В дворянских усадьбах, расположенных в окрестностях Гатчины, сохраняются особо старые и почитаемые деревья, растущие со времён создания этих бывших поместий.

Таковыми являются, например, несколько 250-300-летних дубов и лиственниц в усадьбах «Елизаветино», «Орлино» и «Тайцы».

Растущие в ряд трёхсотлетние дубы находятся в малоизвестной туристам бывшей барской усадьбе «Маргусы» под Сиверской. Их уцелело десять, и когда-то они отмечали границу помещичьего парка. А если учесть, что это поместье возникло на месте существовавшей в ХVIII столетии Куровицкой мызы, первым владельцем которой был сын Петра I - царевич Алексей, то можно предположить: огромные дубы были посажены ещё в петровское время.

Впечатляюще смотрятся вековые одиночные дубы в Суйдинском парке около подлинной реликвии, каменного дивана

А.П. Ганнибала, и в бывшей усадьбе «Войсковицы», напротив утраченного Охотничьего дома последних представителей династии Романовых.

Здесь же, в Суйде, за прудом можно найти два довольно старых вяза. По преданию старожилов, здесь «Арап Петра Великого» похоронил своих любимых собак, отмечая холмики посадками деревьев.

Очень старые дубы, лиственницы и липы растут в парке бывшей усадьбы «Сиверская» около кино-культурного центра «Юбилейный».

Роскошные липовые аллеи, высаженные во второй половине ХVIII века, находятся в Рождественском, Орлинском и Кобринском парках, на месте почти полностью утраченной усадьбы

«Войсковицы» (ныне – селение Старый Учхоз).

В бывшей мызе «Елицы» (Кобринское сельское поселение) ещё совсем недавно можно было полюбоваться огромными елями, существовавшими с эпохи А.П. Ганнибала (это имение принадлежало его сыну – Петру Абрамовичу). Сейчас на месте Елицкого поместья находятся коттеджный посёлок и фермерское хозяйство.

Довольно старые липы растут в усадьбе «Белогорка» на берегу реки Оредеж, сменившей немало именитых владельцев.

Очень много деревьев-патриархов растёт в Гатчинском дворцовом парке: здесь есть 250–300-летние дубы, лиственницы, пихты, липы, вязы… Чего стоит только зелёное богатство Ботанического сада, разбитого на месте первой Гатчинской усадьбы при наследнике российского престола, великом князе Павле Петровиче. Известно, что в 1793 году сюда был приглашён на службу талантливый «ботанический садовник» Фридрих (Фёдор) Гельмгольц. С той поры здесь сохранились фрагменты регулярной планировки сада, тенистые аллеи дубов и лип.

Об одном из гатчинских дубов, росшем у дворца, вспоминал в своих записках об императоре Павле I и его времени полковник конной гвардии Николай Александрович Саблуков (1776–1864 гг.). Рассказывая о судьбе государя, он писал, что Павел «был человек в душе вполне доброжелательный, великодушный, готовый прощать обиды и повиниться в своих ошибках… Остроумную шутку он понимал и ценил не хуже всякого другого, лишь бы только в ней не видно было недоброжелательства или злобы». В подтверждение этого мнения он приводил следующий эпизод:

«В Гатчине, напротив окон офицерской караульной комнаты, рос очень старый дуб… Это дерево, как сейчас помню, было покрыто странными наростами, из которых вырастало несколько веток. Один из этих наростов до того был похож на Павла с его косичкою, что я не мог удержаться, чтобы не срисовать его. Когда я вернулся в казармы, рисунок мой так всем понравился, что все захотели получить с него копию, и в день следующего парада я был осаждён просьбами со стороны офицеров гвардейской пехоты. Воспроизвести его было нетрудно, я роздал не менее тридцати или сорока копий. Несомненно, что при том соглядатайстве со стороны гатчинских офицеров, которому подвергались все наши действия, история с моим рисунком дошла до сведения императора. Будучи вскоре после этого ещё раз в карауле, я от нечего делать занялся срисовыванием двух очень хороших бюстов, стоящих перед зеркалом в караульной комнате, из которых один изображал Генриха IV, а другой Сюлли. Окончив рисунок с Генриха IV, я был очень занят срисовыванием Сюлли, когда в комнату незаметно вошёл император, стал сзади меня и, ударив меня слегка по плечу, спросил:

– Что вы делаете?

– Рисую, государь, – ответил я.

– Прекрасно! Генрих IV очень похож. Я вижу, что вы можете сделать хороший портрет… Делали вы когда-нибудь мой?

– Много раз, ваше величество.

Государь громко рассмеялся, взглянув на себя в зеркало, и сказал:

– Хорош для портрета!

Затем он дружески хлопнул меня по плечу и вернулся в свой кабинет, смеясь от души».

Дубы-обереги наших деревень

В Гатчинском районе, как и в других регионах Северо-Запада России, часто около крестьянских усадеб можно увидеть растущие старые и молодые дубы.

В этом отношении особо почитали эти деревья старообрядцы. Пройдитесь по живописным улицам деревень Лампово, Куровицы, Даймище, Кургино и других, и вы увидите большое количество высаженных дубов, возраст которых насчитывает уже более 200–250 лет. Особенно много дубов в деревне Лампово, растущих вдоль участков, со стороны улиц, а некоторые деревья находятся прямо перед фасадами знаменитых ламповских домов – теремов.

Почему, зачем, с какой целью сажались нашими предками дубы, давно превратившиеся в великанов, как, например, деревья перед домом № 17 по улице Бертовка? Старейшая жительница деревни Лампово Мария Васильевна Лаптева в 1995 году вспоминала:

«Дубы сажали наши пращуры после того, как был построен новый дом. Дуб должен был оберегать хозяев от нечистой силы и колдовства. Он как бы очищал дом от разных напастей. Каждый новый глава семьи сажал свой дуб. Иногда в них ударяли молнии, ведь дубы высоко возвышались над деревней. Я сама помню в детстве, как от удара молнии загорелся над рекой дуб и расщепился на несколько частей. Мой дед тоже посадил дуб. Ему сейчас, наверное, лет 150».

Андрей Бурлаков

Продолжение следует

Фото Никиты Козачка