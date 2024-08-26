17 гатчинским семьям – награды в «День детства»

24 августа на площадке у Дома культуры состоялся праздник, посвященный семьям с детьми – День детства. Были игры, мастер-классы, ярмарка, концерт. Гостей фестиваля приветствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Людмила Тептина и уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Татьяна Толстова.

Татьяна Толстова выразила горячую благодарность многодетным родителям:

- Спасибо огромное за ваш осознанный выбор многодетности! Каждый день в такой семье – это колоссальный труд. Но зато какая радость, когда за одним столом собирается вся большая семья! И сегодня, на фестивале «День детства» в Год семьи мы награждаем многодетные семьи из всех поселений Гатчинского района. Мирного неба и большой дружной семьи в каждом доме!

Памятные дипломы областного фестиваля «День детства» за личный вклад в возрождение и укрепление традиций многодетности, достойное воспитание и развитие детей получили 17 многодетных семей Гатчинского округа. Среди них – семьи героев специальной военной операции и тех, кто помогает СВО, обладатели почетного знака «Слава матери» и звания «Семья года», лауреат конкурса «Женщина года-2024», многодетные родители детей, отличившихся в учебе и спорте, и другие.

В рамках акции «Школьный портфель» при поддержке Ленинградского отделения «Российский детский фонд» юные участники церемонии получили подарки – классические ранцы с полезной канцелярией к новому учебному году.

Фестиваль «День детства» проводится на средства гранта губернатора Ленинградской области.

Андрей Соколов

На фото: обладатели звания «Семья года»: семья Михаила и Людмилы Татаренко и дети - Марианна, Эмма и Филипп.