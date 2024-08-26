27 августа часть Мариенбурга останется без воды
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода 27 августа 2024 года с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам в Гатчине:
Рубрики: ЖКХ
- ул. Рысева, завод «Бодегас», д. 29, 31, 32 (завод), 34 (ФОК), 38, 40 (баня), 43, 47, 44, 46, 48, 54, в/ч 55603,
- ул. Заводская, д. 1, 1А, 3,
- ул. Беляева, д. 7, 9, 11А, 11Б, 20, 32.
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