В Гатчину приехал экомобиль, собирающий ртутные лампы!

Этот серебристый автомобиль с логотипом на борту ждали в Гатчине и Гатчинском районе очень давно. С самого утра жители Гатчины приходили к стоянке экомобиля пешком, приезжали на велосипедах и автомобилях.

Жительница Гатчины, экоактивист Юлия Ганюшина принесла к экомобилю несколько ртутных ламп, которые ей передали знакомые и друзья специально для этой акции.

- Мы давно добивались того, чтобы, наконец, и у нас в Гатчине и Гатчинском районе начали принимать опасные отходы, - говорит Юлия. - Таких ртутных ламп у населения достаточно, но многие даже не знают, что насколько эти отходы опасны.

На велосипедах вместе с сыном приехала к экомобилю Дарина Тоткайло с сыном.

- Мы собирали лампы довольно долго — наши, соседские, наших родственников, - говорит Дарина. - И мы очень обрадовались, что экомобиль будет стоять в нашем городе, и что мы успеваем до него доехать. Время выбрано, прямо скажем, не самое популярное среди тех, кто привык сдавать раздельные отходы. Транспортировать такие лампы не очень просто, а учитывая, что мы еще и на велосипедах, целая эпопея получилась.

Напомним, этот очень важный и востребованный проект реализуется областным Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами при поддержке Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами. Работы по сбору и вывозу собранных отходов осуществляет экологическое предприятие «Меркурий», которое занимается утилизацией опасных отходов уже более тридцати лет, имея соответствующую лицензию.

Пока что эта акция — пилотная. «Экомобиль» будет функционировать с 19 августа по 18 октября (включительно) в шести районах Ленинградской области - в Гатчинском, Всеволожском, Кировском, Ломоносовском, Тосненском районах, а также в Сосновоборском городском округе.

Приоритет отдан отходам первого класса опасности – люминесцентным и другим ртутным лампам, ртутным градусникам, то есть, любым отходам, содержащим ртуть. Собранные отходы будут переданы на утилизацию с целью снижения негативного воздействия опасных фракций на окружающую среду, а так же с целью устойчивого развития системы раздельного сбора отходов.

Как сообщают организаторы акции «Экомобиль», в дальнейшем эта практика будет регулярной. Уже обкатанные проект планируется доработать и улучшить.

Экомобиль будет приезжать в Гатчину по понедельникам, каждую вторую и четвертую неделю месяца. Также стоянка экомобиля будет производиться в городе Коммунаре и поселке Сиверских по следующим дням:

Город Гатчина, ул. Красная, д. 11 – 9 сентября, 23 сентября, 7 октября, с 9:00 до 12:00.

Город Коммунар, ул. Садовая, д.12 – 23 сентября, с 13:00 до 16:00.

Поселок Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12 – 9 сентября с 13:00 до 16:00.

Присоединяйтесь к проекту, чтобы всем вместе сделать наш город и наш район чище и безопасней!

Общая адресная программой работы «Экомобиля» размещена на сайте ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» https://cloodoo.ru/ekomobil.php.

Юлия Лысанюк