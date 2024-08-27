«Ночь света»-2024: медиаискусство о человеческом

Каждый год специально для гатчинской «Ночи света» десятки художников и творческих команд из разных стран создают световые и медиаинсталляции, иммерсивные и site-specific объекты, которые в диалоге с ландшафтом и культурно-историческим контекстом Гатчинского музея трактуют заявленную фестивалем тематику.

Миссия фестиваля — открывать для широкой публики актуальное искусство через глубокое эмоциональное и интеллектуальное переживание, в то же время становясь полем для экспериментов, местом встречи как молодых, так и уже известных художников. С каждым годом масштаб фестиваля растет. За время своего существования он успел стать значимым событием как в международной арт-среде, так и для широкой публики.

В этом году тема для художественного осмысления – «О человеческом». Создатели световых объектов в своем творчестве исследуют едва ли не самые главные вопросы, которые задают себе люди: кто он такой — человек? Как он сам видит, осознает и определяет себя? Искусственный интеллект, технологии, природа, социальная среда – какую роль мы отводим себе в каждом из этих измерений? Почему в попытке ответить на вопрос «что значит быть человеком», самое эгоистичное создание на земле смотрит на себя глазами других?

Участники фестиваля – художники и команды, работающие со светом, архитектурным мэппингом, нейросетями, дополненной реальностью и другими новыми технологиями. В одном творческом пространстве объединятся авторы из обычно непересекающихся плоскостей искусства, дизайна, архитектуры и медиа. Художники разных поколений, творческих взглядов, художественных сообществ встретятся «Ночи света», преодолевая границы своего профессионального поля.

В этом году участие в фестивале примут более ста студий и художников из разных регионов России, Венгрии, Китая, Японии, Индонезии и Испании. В рамках подготовки к «Ночи света» они изучали карту Гатчинского музея-заповедника, фестивальные маршруты, 3D-модели, чертежи и фотографии локаций, чтобы раскрыть заявленную тему с учетом особенностей территории и архитектуры, культурного и исторического контекста музея.

В парке будет представлена экспозиция из десятков работ, вписанных в ландшафт и архитектуру Гатчины. Среди арт-объектов фестиваля - видеомэппинг на Иорданском фасаде Гатчинского дворца. В Арсенальном каре представят масштабный творческий проект участников лаборатории Серафимы Титовой-Врублевской по архитектурному видеомэппингу. На Острове любви покажут итог совместной работы фестиваля и Школы дизайна Высшей школы экономики.

Общая протяженность маршрута фестивальной экспозиции – около пяти километров. Заходя в этот особенный мир, зритель сможет стать не только наблюдателем, но и активным участником происходящего.

Вход на фестиваль «Ночь света» - с 21.00 до 2.30 по билетам. Дети до 7 лет могут пройти бесплатно в сопровождении взрослых.

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой