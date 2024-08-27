«Олимпия» приглашает на День открытых дверей

«Олимпия» - школа с многолетней профессиональной историей - вновь распахнет свои двери для новых учеников от 4-х лет и старше. Танцевать можно в любом возрасте (хобби кому за 20+).

«Олимпия» — это профессионализм. Работают только профессиональные педагоги!

«Олимпия» — это удобное расположение в самом центре города: Гатчина, пр. 25 Октября, д.21, подъезд 3.

«Олимпия» — это самый большой и красивый танцевальный зал в городе. Ваши дети будут развиваться в уюте и красоте! А благодаря администрации города в школе появился еще один - новый зал для хореографии!

«Олимпия» — это удобное расписание. Мы заботимся, чтобы вы все успевали!

«Олимпия» — это самый низкие цены в городе. У нас есть возможность проводить занятия за 1800 рублей в месяц два раза в неделю и делать льготы многодетным семьям.

«Олимпия» — это дружный коллектив, возможность участия в лучших турнирах России, мастер-классы с ведущими танцорами страны и незабываемые дискотеки.

«Олимпия» ждёт вас!