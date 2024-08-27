Приглашаем на ярмарку спорта!

Ярмарка спорта - уникальный городской проект, направленный на популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Список участников Ярмарки спорта:

1. «Академия Детского Футбола».

2. Гатчинская школа борьбы (ГШБ), вольная борьба.

3. Гатчинские пробежки.

4. Гатчинский Дворец молодёжи.

5. Детская школа плавания «YouSwim» г. Гатчина.

6. «Какаду и компания» (Семейное обучение, Гатчина).

7. Клуб единоборств ЯРС, Гатчина.

8. МБОУ ДО «Районная спортивная школа «Юность».

9. Рукопашный бой. Центр спортивных единоборств.

10. Спортивная школа для детей Анны Шутовой, Гатчина.

11. Студия танца infinity. Гатчина.

12. | Танцевальная студия TwoMkey.

13. ТК «Олимпия» (Карпунины).

14. Федерация Экстремальных Видов Спорта.

15. Фехтуй! Гатчина!

16. «Юниор» (Гатчина. Футбольная школа).

17. mymoment - Студия танца и фитнеса.

18. Шахматное королевство.

Список участников пополняется!

Время проведения ярмарки: с 9.30 до 17.30

При участии в Ярмарке спорта можно получить призы. Условия участия:

1. При входе на стадион «Спартак» у волонтера можно получить флаер-бегунок.

2. Пройти все организации и собрать как можно больше символов организаций на флаер.

3. Получить ПРИЗ за активность!