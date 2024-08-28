Гатчинский округ готовится к выборам

На расширенном аппаратном совещании в администрации Гатчинского района 27 августа о подготовке к выборам доложила председатель территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального округа Ирина Смык.

Одновременно с выборами губернатора Северной столицы

Выборы в представительные органы местного самоуправления были назначены на 8 сентября решением территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального округа № 25/193 от 19 июня 2024 года. Муниципальные выборы пройдут в течение двух дней – 7-8 сентября по десяти 5-мандатным избирательным округам, всего на округ – 50 мандатов. По данным на 1 июля, в Гатчинском округе зарегистрировано 165290 избирателей. Организацией и проведением выборов занимается территориальная избирательная комиссия и 117 постоянных участковых комиссий.

Ирина Смык обратила внимание, что в Санкт-Петербурге в то же время проводятся выборы губернатора, а поскольку в Гатчинском округе проживает много петербуржцев, в том числе пациенты психиатрической больницы им. Кащенко, на участковую избирательную комиссию № 429 в Никольском возложены также полномочия экстерриториальной избирательной комиссии по выбору губернатора Петербурга. И выборы на этом избирательном участке будут проходить в течение трех дней – 6, 7 и 8 сентября. Помимо этого, в Гатчинском округе будет работать восемь экстерриториальных избирательных участков Санкт-Петербурга – в Сусанино, Сяськелево, Тайцах и Вырице.

Ни дистанционного, ни досрочного, ни открепительных

Дистанционного и досрочного голосования на выборах депутатов Гатчинского муниципального округа не будет, открепительных талонов и «мобильного избирателя» не будет тоже. Каждый избиратель голосует только на своем участке – там, где он внесен в список избирателей. На выборы дается два дня, и открепиться или прикрепиться, как на федеральных выборах, не получится.

28 августа начали работу участковые избирательные комиссии. С 29 августа и до 14 часов 8 сентября принимаются заявления о голосовании на дому. Это касается тех, кто по уважительным причинам не может лично прибыть в помещение для голосования (инвалиды, многодетные матери, лица, ухаживающие за больными и т.п.).

Работники участковых избирательных комиссий начали разносить приглашения на выборы – не именные, но на каждую квартиру.

Конкурс – 3,6 кандидата на мандат

На выборы зарегистрирован 181 кандидат, из них 34 самовыдвиженца, остальные – от партий. От «Единой России» зарегистрировано 50 кандидатов, от «Справедливой России» – 16, от партии «Новые люди» – 26, от КПРФ – 41, от ЛДПР – 13, от партии «Родина» – один человек.

Кандидаты имеют право создавать свои избирательные фонды – до 1 млн рублей, из которых они финансируют только избирательную кампанию. Территориальная избирательная комиссия контролирует этот процесс и отправляет данные в областной избирком.

Ирина Смык отметила, что все участковые комиссии Гатчинского округа обеспечены технологическим оборудованием, видеонаблюдением, видеорегистратором и компьютерами. В течение всего выборного процесса – 7-8 сентября на каждом участке будет вестись запись, и после проведения выборов эти видеозаписи будут предоставлены территориальной избирательной комиссии для хранения в течение полугода.

Каждый кандидат имеет право назначить на избирательный участок по три наблюдателя, которые поочередно будут вести наблюдение. Помимо этого, наблюдателей может назначить Общественная палата Ленинградской области и РФ, а также политические партии. Список наблюдателей должен поступить в территориальную избирательную комиссию до 3 сентября.

Результаты выборов будут определены в течение трех дней – не позднее 11 сентября, и не позднее 8 октября будут опубликованы итоги, а окончательная и самая полная информация о выборах появится не позднее 8 ноября.

В завершение своего выступления Ирина Смык наградила членов территориальной избирательной комиссии и тех, кто оказывает ей постоянное содействие.

Екатерина Дзюба