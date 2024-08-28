Ленинградская область встретила «Строй-Героев»
На площадку АО «Ленгазспецстрой» в посёлке Тайцы Гатчинского района съехались более 600 инженеров, геодезистов, монтажников, сварщиков, водителей, мастеров и прорабов сферы газового строительства со всей России собрались на конкурсы профессионального мастерства.
«Ленобласть поддерживает развитие рабочих и инженерных профессий в важной сфере газового строительства. Фестиваль профессий «Строй-Герой» объединил традиционные конкурсы профессионального мастерства с учетом требований бережливого производства, охраны труда и других направлений, а также выставочно-деловую программу. Его участники работают на крупных стройках: обустройстве месторождений, прокладке газопроводов, возведении компрессорных станций. Всем - новых знаний, компетенций и эффективного обмена опытом!», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
Конкурс профессионального мастерства состоит из индивидуальных и командных номинаций. Победители фестиваля профессий «Строй-Герой» станут участниками Международного строительного чемпионата.