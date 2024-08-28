Марафон кинохитов закроет 5-й сезон фестиваля ЛетоПаркКино в Гатчине

Последняя киносуббота этого лета стартует в 13:00. Гости фестиваля увидят самый кассовый за историю российского проката фильм «Холоп» - комедию о нестандартных методах перевоспитания московского мажора, новый фильм-сказку «Бременские музыканты» с Тихоном Жизневским в главной роли, а также картину «Повелитель ветра» о кругосветном путешествии великого российского путешественника Федора Конюхова на воздушном шаре. Киномарафон пройдет при поддержке кинокомпании «Централпартнершип».

Знатоков кино и музыки советской эпохи будет ждать ностальгическая викторина в стиле wow-quiz. Для юных гостей фестиваля пройдет мастер-класс по лепке в рамках арт-проекта юного скульптора Павла Лукина «Пластилиновый зоопарк» в помощь животным. Также в программе – фехтовальное шоу и мастер-класс на световых мечах от Центра сценических искусств ReActor, летняя эстрада и живая музыка.

В завершение фестиваля в небо над Приоратским парке взмоют настоящие воздушные шары, на которых можно будет подняться вверх, чтобы полюбоваться вечерним Приоратом и прекрасной Гатчиной. Запись на полет по телефону: 8 (904) 636-00-19.

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Рассадка в кинозале свободная, но количество мест ограничено. Для гостей фестиваля – удобные пуфы, теплые пледы, фудкорт и, конечно, любимое кино.

В пятом сезоне фестиваля Лето.Парк.Кино. Парковое агентство Ленинградской области провело 12 киносуббот и показало 26 кинофильмов как из классики советского кинематографа, так и из новинок современного отечественного кино. Киносеансы посетило более пяти тысяч зрителей. Состоялись концерты с участием оперных исполнителей, квизы, выступления юных вокалистов.

Программа:

13:00 Показ фильма «Холоп» (реж. Клим Шипенко, 2019, 18+);

14:00 Мастер-класс по лепке «Пластилиновый зоопарк»;

15:00 Викторина в стиле wow-quiz «Кино и музыка СССР»;

16:00 Показ фильма «Бременские музыканты» (реж. Алексей Нужный, 2023, 6+);

18:30 Летняя эстрада. Живая музыка;

19:00 Показ фильма «Повелитель ветра» (Игорь Волошин, 2023, 12+).