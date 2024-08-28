Марафон кинохитов закроет 5-й сезон фестиваля ЛетоПаркКино в Гатчине
31 августа в Приоратском парке Гатчины в тени Водонапорной башни в последний раз в этом году развернется живописный кинотеатр под открытым небом. Марафоном отечественных кинохитов завершится пятый сезон фестиваля Лето.Парк.Кино.
Последняя киносуббота этого лета стартует в 13:00. Гости фестиваля увидят самый кассовый за историю российского проката фильм «Холоп» - комедию о нестандартных методах перевоспитания московского мажора, новый фильм-сказку «Бременские музыканты» с Тихоном Жизневским в главной роли, а также картину «Повелитель ветра» о кругосветном путешествии великого российского путешественника Федора Конюхова на воздушном шаре. Киномарафон пройдет при поддержке кинокомпании «Централпартнершип».
Знатоков кино и музыки советской эпохи будет ждать ностальгическая викторина в стиле wow-quiz. Для юных гостей фестиваля пройдет мастер-класс по лепке в рамках арт-проекта юного скульптора Павла Лукина «Пластилиновый зоопарк» в помощь животным. Также в программе – фехтовальное шоу и мастер-класс на световых мечах от Центра сценических искусств ReActor, летняя эстрада и живая музыка.
В завершение фестиваля в небо над Приоратским парке взмоют настоящие воздушные шары, на которых можно будет подняться вверх, чтобы полюбоваться вечерним Приоратом и прекрасной Гатчиной. Запись на полет по телефону: 8 (904) 636-00-19.
Все мероприятия фестиваля бесплатные. Рассадка в кинозале свободная, но количество мест ограничено. Для гостей фестиваля – удобные пуфы, теплые пледы, фудкорт и, конечно, любимое кино.
В пятом сезоне фестиваля Лето.Парк.Кино. Парковое агентство Ленинградской области провело 12 киносуббот и показало 26 кинофильмов как из классики советского кинематографа, так и из новинок современного отечественного кино. Киносеансы посетило более пяти тысяч зрителей. Состоялись концерты с участием оперных исполнителей, квизы, выступления юных вокалистов.
Программа:
13:00 Показ фильма «Холоп» (реж. Клим Шипенко, 2019, 18+);
14:00 Мастер-класс по лепке «Пластилиновый зоопарк»;
15:00 Викторина в стиле wow-quiz «Кино и музыка СССР»;
16:00 Показ фильма «Бременские музыканты» (реж. Алексей Нужный, 2023, 6+);
18:30 Летняя эстрада. Живая музыка;
19:00 Показ фильма «Повелитель ветра» (Игорь Волошин, 2023, 12+).