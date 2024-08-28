Наряд Росгвардии задержал похитителя велосипеда в Гатчине

Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидел гражданина, схожего по приметам из ориентировки с разыскиваемым злоумышленником - 33-летнем гражданином, скрывавшимся от правоохранительных органов после совершенной кражи велосипеда.

При проверке росгвардейцы установили, что 20 августа 2024 года данный гражданин около одного из домов на улице Жемчужина в Гатчине похитил велосипед стоимостью 18 тысяч рублей и скрылся с места происшествия, после чего был объявлен в местный розыск.

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее судимого за разбой и незаконное хранение наркотических средств, а также неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за различные правонарушения, в территориальный отдел полиции.

Пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти