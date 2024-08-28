В Гатчине появится молодёжная Арт-резиденция

В прошлом году по предложению Комитета по молодёжной политике Ленинградской области Совет депутатов Гатчины передал это здание в государственную собственность под областной молодежный центр. В июле Комитет по молодёжной политике выиграл конкурс на финансирование программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» со своим проектом центра «Молодёжный» в вышеуказанном здании. Главная цель проекта - создать многофункциональное пространство для притяжения молодежи.

17 августа в Гатчине собрались представители молодежных организаций Ленинградской области, чтобы решить, каким будет новое пространство. Стратегическая сессия была организована Комитетом по молодежной политике Ленинградской области и Институтом молодежи.

Как рассказала руководитель проектов Института молодёжи Юлия Кривцова, главная цель встречи - наполнить «смыслами», конкретными площадками будущий молодежный центр в соответствии с запросами молодежи, сделать его точкой притяжения молодежи.

С приветственным словом к участникам сессии обратилась председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева. Она рассказала, что почти все документы, необходимые для приведения в порядок здания бывшего ИВЭСЭП и прилегающей к нему территории, уже подготовлены. При благоприятном стечении обстоятельств работы по реконструкции здания под молодежный центр начнутся уже в сентябре.

- Пока это просто красивое здание, которое мы отремонтируем, - говорит Марина Андреевна. - Для его наполнения уже разработан дизайн-проект, который мы сегодня представим. Но без ваших идей по его функционированию настоящего молодежного пространства не получится. Хотелось бы, чтобы вы сами его наполняли, учитывая специфику и пожелания целевых групп. Об этом мы будем размышлять на нашей стратегической сессии.

Об этом же говорила и один из экспертов сессии, руководитель многофункционального центра «Молодежный» во Всеволожском районе Софья Сычева.

- Наша задача — создать инфраструктуру, наполнить ее необходимым оборудованием, создать условия, а вот атмосфера этого центра будет зависеть от вас, - считает Софья Мартовна. - Важно, чтобы новый центр не оказался собранием кружков, а стал местом реализации ваших замечательных проектов. По этому же принципу мы планируем набирать кадры для центра. Мы будем ждать тех, кто приходит уже с готовым проектом и со своей командой, кто готов наполнять смыслом это пространство, которое нам с таким трудом достается.

Как считает генеральный директор франшизы дизайн-завода Flacon, управляющий креативными резиденциями Михаил Егошин, очень важно смотреть на это пространство не только глазами проектировщиков, но и глазами обычных жителей — тех людей, которые будут туда приходить.

- Важно также стараться смотреть глазами тех ребят, которые ничего не знают ни о вас, ни о молодежной политике в целом, - говорит Михаил Александрович. - В городе появляется постоянное место, куда приходят люди разных возрастов. А значит в Центре должны происходить какие-то очень классные события, которые привлекут их к нам надолго. Также нужно пытаться смотреть глазами людей, которые приезжают в Гатчину из других городов, чтобы к нам хотели приезжать уже за опытом.

В этот день участники сессии совершили экскурсию в будущий молодежный центр буквально с планом дизайн-проекта на руках, созданного командой Института молодежи с помощью образовательной программы «Мастер».

Сессия продолжилась лекцией Михаила Егошина, который поделился своим опытом в создании креативных пространств. Затем участники распределились по группам для работы в рамках проектной сессии по разработке направлений работы и сервисов молодежного центра. Каждый желающий смог высказать свои идеи и запросы для создания площадок, которые будут интересны и полезны для всех. Сессия завершилась презентацией результатов проведенной работы и формированием лонг-лист предложений.

Юлия Лысанюк