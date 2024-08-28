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«Водоканал» Гатчины сообщает о запланированных отключениях воды

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

Рубрики:  ЖКХ

- 29 августа с 09.00 до окончания работ:

ул. Нестерова 6/8.

- 2 сентября 2024 года с 09.00 до окончания работ:

Заводская д.1, 1А,3, 

ул. Беляева д.7, 9, 11А, 11Б, 20, 28, 32.