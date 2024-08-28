Жильцы хотят ремонт и газ

Жильцы дома № 33-а по ул. Куприна обратились к главе гатчинской администрации по поводу состояния своего многоквартирного двухэтажного дома 1961 года постройки – когда будет ремонт?

Сотрудники администрации осмотрели дом и дворовую территорию. Как заметил заместитель главы администрации Гатчинского района по ЖКХ Александр Супренок, дом № 33-а уже обследован (в этом году в Гатчине вместо запланированных 20 домов на предмет аварийности обследовано 42). Заключение технической экспертизы будет готово до конца сентября. После этого межведомственная комиссия должна принять решение: признать дом аварийным или нет. Исходя из этого и будет решаться дальнейшая участь дома: ремонт или расселение.

Жильцы дома № 19 по ул. Гречишкина задали вопрос о газификации: в двухэтажном многоквартирном доме со всеми удобствами нет центрального газоснабжения – люди пользуются баллонным газом. Людмила Нещадим объяснила, что надо собрать заявления от жильцов и обратиться в компанию «Газпром газораспределение Ленинградская область» в Гатчине. Специалисты разъяснят весь алгоритм действий, но так как все квартиры находятся в собственности жильцов, затраты на мероприятия по газификации дома лягут на плечи собственников. Такие дома в программу догазификации не входят.