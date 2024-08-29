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Где отключат свет в Гатчинском районе 30 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.08.2024 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино,

д. Скворицы

 

30.08.2024 с 09:30 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево (школа)

д. Новый Учхоз,
д. Реболово, 

д. Войсковицы,

тер. СНТ Пламя,

ж/п Надежда

         

30.08.2024 с 10:00 до 17:30

Веревское СП:

д. Малое Верево: ул. 9 Мая, Набережная, Вознесенская

 

30.08.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны: ул. 30 Лет Победы

д. Старые Черницы частично.

 

30.08.2024 с 10:00 до 17:30

Вырицкое ГП:

д. Озерешно,

д. Ольховец,

п. Чаща,

д. Нестерково,

п. Дальний,

д. Воцко,

д. Кремено,

тер. СНТ Природа.