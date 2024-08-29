Где отключат свет в Гатчинском районе 30 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.08.2024 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Большое Рейзино,
д. Скворицы
30.08.2024 с 09:30 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево (школа)
д. Новый Учхоз,
д. Реболово,
д. Войсковицы,
тер. СНТ Пламя,
ж/п Надежда
30.08.2024 с 10:00 до 17:30
Веревское СП:
д. Малое Верево: ул. 9 Мая, Набережная, Вознесенская
30.08.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны: ул. 30 Лет Победы
д. Старые Черницы частично.
30.08.2024 с 10:00 до 17:30
Вырицкое ГП:
д. Озерешно,
д. Ольховец,
п. Чаща,
д. Нестерково,
п. Дальний,
д. Воцко,
д. Кремено,
тер. СНТ Природа.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.