Ради Родины и боевых товарищей

До начала специальной военной операции Игорь, как и многие герои новой истории России, которая пишется прямо сейчас, имел опыт одной лишь срочной службы. В мирной жизни работал водителем, что и предопределило специальность ленинградца на передовой. Благодаря колоссальному опыту, приобретённому «за рулём», в зоне боевых действий Игорь занял должность старшего водителя при батарее РСЗО «ГРАД».

– С армией меня связывала только срочная служба: два года в 90-х. Почти всю жизнь работал водителем, в основном в такси. Начинал работать ещё «на рациях» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 2022 год изменил всю мою жизнь, когда был мобилизован в Вооружённые силы, – рассказывает герой.

Командование учебной части собиралось списать нашего героя из-за предельного возраста, однако он решил не оставлять новых боевых товарищей.

– Принял решение, что пойду на фронт добровольцем. Руководство хотело вернуть на «гражданку», потому что по возрасту не подходил для службы. Но как мне возвращаться домой, когда ребят отправляют на передовую. Сел и вместе с эшелоном уехал на фронт, – говорит Игорь.

Опытный водитель, он вскоре освоился на передовой и изъездил сотни километров фронтовых дорог.

– Поначалу я возил снаряды для реактивной артиллерии. Потом за мной закрепили бензовоз, и всё оставшееся время службы ездил на нём, заправляя эту самую артиллерию. Работа, можно сказать, через сутки: приезжаешь из зоны боевых действий в тыл, спишь пару часов, заправляешь машину, бочку топливную и обратно на «передок». И так постоянно, как челнок, – вспоминает наш земляк.

Для врага колонны снабжения являются приоритетной целью, поэтому специальность водителя на фронте не менее опасна, чем другие военные специальности.

– Обычно мы старались ездить днём, так как ночью нельзя передвигаться с выключенными фарами. Но бывало такое, что ездил ночью вслепую. Потому как диверсионные группы противника не дремлют, – делится Игорь.

Как рассказал ветеран СВО, ему часто приходилось исполнять разные обязанности помимо основной работы водителя. Например, когда у водителей было свободное время, они грузили снаряды для артиллерии, заряжали реактивные системы в любое время дня и ночи. Игорь был прикреплен к батарее, поэтому был готов к любой работе, даже самой тяжёлой – такой как заряжание артиллерийских комплексов.

Сейчас наш собеседник не может продолжать службу по состоянию здоровья. Однако, по его словам, душой он всё равно с ребятами на передовой:

– Сослуживцы – это моя вторая семья. Этих ребят я уже никогда не забуду. Частичка меня всё-таки осталась там. Поэтому со многими парнями до сих пор общаемся, – признаётся герой спецоперации.

Игорь рассказал, что его жизнь кардинально изменилась и разделилась на «до» и «после».

– После СВО я, наверное, стал серьёзнее относиться с жизни, – отмечает он. – До боевых действий не был таким собранным, как сейчас. И мировоззрение поменялось, стал осознавать ценность жизни совсем по-другому. После получения удостоверения ветерана боевых действий и возвращения домой стараюсь всё равно двигаться вперёд и ставить новые цели.

Ветеран спецоперации из Гатчины также поведал, как он справлялся с негативными мыслями на передовой.

– Поначалу было чуть страшно – первый месяц. Дальше уже все привыкли. И негативных мыслей не было – на них просто не хватало времени из-за постоянной работы. Всё было в порядке, потому что там мы были семьёй. Бывало, посидим, попьём чая, «байки потравим». Сплочённый коллектив очень важен на фронте, – улыбается ленинградец.

В завершение Игорь оставил слова напутствия сослуживцам, которые сейчас защищают нашу страну, и поделился пожеланием для России.

– Главное, чтобы все наши ребята вернулись живыми и здоровыми. Надо быстрее заканчивать с врагом и возвращаться всем домой, ведь каждого ждёт любящая семья. А нашей стране хотел бы пожелать, чтобы было меньше войн. Россия большая и великая, у нас много ресурсов. Поэтому мы всё можем сделать и заработать – надо только победить и дальше жить мирно, – уверен ветеран.

Материал предоставлен фондом «Ленинградский рубеж»