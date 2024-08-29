В Гатчине открылась художественная гостиная «АРТ Око»

Гостей мероприятия ждали художественная выставка «Летняя палитра», творческие мастер-классы, выступления городских музыкальных и танцевальных коллективов. Ориентируясь на указатель, желающие могли познакомиться со всеми видами деятельности творческой гостиной «Арт ОКО».

- Проект, который мы открываем совместно с художником Ольгой Корельской, направлен в первую очередь на проведение семейного досуга, в котором смогут принять участие и взрослые, и дети, - говорит педагог по краеведению и истории искусства Стелла Дымшиц. - Мы видим нашу гостиную как место для хорошего, умного, доброго и живого общения. Попробуем применить новый подход, где теория и практика соединяются в одном едином процессе. Детей и взрослых ждет знакомство с историей искусств, различными видами изобразительного искусства, прикладные занятия по разным видам творчества. Малыши научатся художественной грамоте, которая поможет выражать свои яркие эмоции. Их ждут развивающие занятия по изобразительному искусству и лепки. Ребята постарше освоят искусство комиксов.

Среди интересных направлений деятельности гостиной «Арт ОКО» - женский клуб «Волшебная одежда».

- Наш женский клуб имеет фольклорную направленность, - говорит Стелла Дымшиц. - Мы будем разговаривать о моде, отражающей внутренний мир женщины, о современных женских костюмах, выполненных в народной стилистике, о видах рукоделия.

Как считают создатели женского клуба, цвет, форма, пропорции, принты, вышивки и кристаллы в одежде имеют огромное влияние на наше психическое и физическое самочувствие. В рамках курса «Волшебная одежда» женщины узнают, как с помощью одежды улучшить качество своей жизни. Они научатся не просто красиво и стильно одеваться, но и смогут создавать свою судьбу и выстраивать нужные события в жизни.

Еще один интересный проект гостиной «Арт ОКО» - семейная программа «За чашкой чая», посвященная истории искусств и стиля разных эпох. В рамках этой программы взрослые и дети школьного возраста не только познакомятся с теорией, но и смогут освоить приемы живописи и рисунка.

Словосочетание «За чашкой чая» вообще часто звучит в новом пространстве, и это неслучайно. Хозяйки творческой гостиной хотят, чтобы гости пространства чувствовали себя свободно, уютно и спокойно — как дома.

- Мы живем в непростые времена, и очень хочется, чтобы люди больше улыбались, чтобы они получили хотя бы чуточку больше хороших эмоций, - говорит директор творческого пространства Ольга Моторина. - Хочется, чтобы в городе было такое место, где и маленьким, и взрослым было бы приятно находиться — и душевно, и духовно.

Вокруг гостиной уже образовалось небольшое сообщество творческих людей. В презентации во «дворике Афродиты» приняли участие ученики художника-педагога Ольги Корельской, ребята из танцевальной студии «Фанаты фанка», группа «Настройщики землетрясений».

Творческая студия «Арт ОКО» расположена по адресу: Гатчина, ул. Соборная, д. 7В (2 этаж).

Подробности можно узнать на страничке «Творческая гостиная «Арт ОКО» ВКонтакте: https://vk.com/art_k_studio

Юлия Лысанюк