Делать добро вместе

Более сотни заявок, три отборочных этапа и десятки победителей – завершился очередной конкурс грантов губернатора Ленинградской области для социально ориентированных НКО. В число лучших из лучших вошли 37 проектов: от сопровождаемого проживания и трудовой интеграции людей с инвалидностью до помощи бойцам в зоне специальной военной операции.

В сумме организации-победители получат более 76 миллионов рублей на реализацию важных для региона проектов. Воплощать в жизнь свои начинания команды смогут в течение двух лет. «Ленинградская панорама» пообщалась с теми, кто не боится проявлять инициативу и делать добро.



Кино и экология

Всероссийский фестиваль «День детского экологического кино России» проводится на территории Ленинградской области с 2014 года. Ребята со всей страны присылают на конкурс кинофильмы, анимацию и социальную рекламу, посвящённые осознанному отношению к окружающему миру. Число заявок и качество материалов растут от года к году: смартфоны и монтажные программы дают юным россиянам возможность создавать достаточно сложные фильмы и даже мультфильмы.

— На сегодняшний день одна из важнейших задач современного образованного человека – забота о природе родного края. Считаем, что наша победа в конкурсе грантов подчёркивает значимость этого направления, — уверен директор фестиваля, член общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Константин Грибач. — Во время проведения фестиваля традиционно проходят показы конкурсных работ, созданных детскими и подростковыми студиями. Кроме того, ребята проходят обучение и участвуют в экологической волонтёрской деятельности. День детского экологического кино России — это больше, чем просто фестиваль. Это стиль жизни, среда формирования культурного человека.

Грант губернатора Ленинградской области позволит команде фестиваля провести несколько новых конференций и мастер-классов с участием опытных мультипликаторов, режиссёров и педагогов. Уже есть предварительные договорённости о занятиях со специалистами «Союзмультфильма»: с такими учителями наверняка вырастет и число школьников, желающих создавать собственные мультики о природе.

Быстрее, выше, сильнее

Проект «Тропа боевого братства 47» хорошо знаком многим молодым ленинградцам. Это популярные военно-спортивные соревнования, связанные с командным прохождением настоящей полосы препятствий. Подвесные мосты, турники, метание гранаты в цель, сборка и разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки – на каждом этапе ребят ждут самые серьёзные испытания. При этом инструкторами и судьями «Тропы боевого братства» служат опытные военные, в том числе – участники спецоперации.

— Наш проект объединяет сразу две целевые аудитории: это и молодёжь, и ветераны боевых действий — носители уникальных навыков, готовые поделиться с подрастающим поколением своими опытом и умениями, — пояснил «Ленинградской панораме» руководитель Ленинградского областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Василий Бугров. — Считаю, что это прекрасная возможность выдернуть ребят из цифровой зависимости, подтянуть их физическое и психологическое здоровье. Полоса препятствий, которую они проходят по итогу, здорово заряжает и даёт понимание, что жизнь не зацикливается на компьютерных играх. Есть много примеров, когда после наших занятий школьники начинают заниматься военно-прикладными науками, отлично сдают нормы ГТО, идут в спортивные секции.

Средства гранта губернатора Ленинградской области помогут «Боевому братству» обновить площадку для соревнований, а также провести серию встреч участников СВО со школьниками, кадетами и воспитанниками военно-патриотических лагерей в формате «Уроков Мужества».

Больше, чем ремесло

На берегу реки Сясь в Волховском районе есть маленькая деревушка. Казалось бы, ничего особенного — несколько домиков, ферма, пасека и мастерская. Однако именно это место стало вторым домом для многих ленинградцев, страдающих от ментальных нарушений здоровья. Здесь, в социальной деревне «Светлана», они уже три десятка лет живут и трудятся, ведут общее хозяйство, занимаются ремёслами и искусством.

— Проживание у нас — это не работа, а возможность найти себя. И сами мы шаг за шагом улучшаемся, начинаем какие-нибудь новые, интересные проекты, чтобы жизнь наших постояльцев стала ярче и веселее. На грант губернатора Ленинградской области планируем провести выставку, чтобы показать художественные и ремесленные поделки подопечных. Хотелось бы таким образом приобщить сторонних людей к нашей жизни и ценностям, дать им возможность прикоснуться к искусству, — отметила директор социальной деревни «Светлана» Елена Аленева.

Первая тематическая выставка запланирована на ближайший ноябрь в Доме культуры «Алексено» (село Колчаново, Волховский район). Работы постояльцев деревни «Светлана» ленинградцы также смогут увидеть и в других местах: передвижной формат выставки предполагает регулярные переезды по районам Ленобласти.

Спасение на водах

На территории Ленинградской области расположено более 300 мест массового отдыха на водных объектах, в том числе – 31 оборудованный пляж. В регионе развивается водный туризм и курортные зоны, здесь строятся бассейны и аквапарки. Сделать пребывание ленинградцев на реках и озёрах не только комфортным, но и безопасным призван проект «Ни одной жертвы воде».

— Предотвратить все трагические случаи на воде только штатными спасателями и работниками невозможно. Поэтому подготовка добровольцев, матросов-спасателей (общественных спасателей на акватории) является важной задачей. Для решения данной проблемы и повышения уровня защищённости населения при отдыхе на водных объектах Ленинградской области требуется внедрение новых методов, способов и средств по совершенствованию системы безопасности. На это и направлен наш проект «Ни одной жертвы воде», — рассказал нам заместитель председателя Ленинградского областного отделения межрегиональной Санкт-Петербургской городской и Ленинградской общественной организации «Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Даниил Кочетов.

Новоиспечённых спасателей будут обучать приёмам плавания и первой помощи, они также освоят навыки многоборья. На средства гранта губернатора авторы проекта укомплектуют передвижные агитационные подразделения. Эти «школы на колёсах», оснащённые специальной техникой и снаряжением, будут проводить выездные занятия с молодёжью во всех районах Ленобласти. Ожидается, что такая активность повысит уровень безопасности детей и молодых людей на водных объектах 47-го региона.

Ксения Бондаренко

