Ленинградская область модернизирует молочное производство

«Сегодня Ленинградская область – лидер в молочном животноводстве России. И чтобы удерживать первенство нам надо всегда совершенствоваться и идти вперед, поэтому практически все наши хозяйства постоянно ведут модернизацию, строят новые фермы, доильные залы, совершенствуют оборудование. Вкладывают немалые средства и силы, при этом делают это тихо и спокойно. Мы попросили их публично подписать на «Агроруси» соглашения, чтобы вы видели их заслуги в модернизации отрасли. Президент России поставил регионам задачу нарастить к 2030 году на четверть сельхозпроизводство. Наши модернизированные фермы как раз и позволят Ленинградской области увеличить объемы и выйти на производство 1 млн тонн молока в год», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Соглашения, подписанные на «Агроруси» в совокупности увеличат молочное производство в Ленинградской области на 16 900 тыс. тонн в год, поголовье вырастет на 2 220 голов, будет создано не менее 50 новых рабочих мест, объем инвестиций – 1,354 млрд рублей.

В частности, соглашение, подписанное генеральным директором АО «Гатчинское» Александром Лебедевым, предусматривает увеличение поголовья коров на 100 голов, производство молока – до 1 тыс. тонн в год. Стоимость проекта – 150 млн руб.

Соглашение, подписанное директором ЗАО «Осьминское» Петром Шеренковым, увеличит поголовье коров на 100 голов, объемы производства молока – на 1 тыс. тонн в год. Стоимость проекта – 70 млн руб.

По соглашению, подписанному генеральным директором АО «Племенной завод «Красноозерное» Нур-Магометом Каппушевым, предприятие построит новое технологичное здание коровника на 320 голов с галереей и цехом сепарации, которое позволит увеличить объем производства молока на 3,2 тыс. тонн в год. Стоимость проекта – 124 млн рублей.

Соглашение за подписью директора ПАО «Сельскохозяйственное предприятие Андреевское» Николаем Тихоненко предполагает ввод дворов для содержания 1000 голов крупного рогатого скота, родильного отделения и здания для телят. Проект позволит увеличить производство молока на 8 тыс. тонн в год. Стоимость проекта – 500 млн рублей.

Соглашение с директором ЗАО «Березовское» Магомедом Ярахмедовым по строительству животноводческой фермы на 700 голов увеличит объемы производства молока на 3,7 тыс. тонн в год. Стоимость проекта – 510 млн руб.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области