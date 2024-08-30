Центр творчества юных открывает новый сезон!

В среду, 4 сентября, в 19 часов, в ЦТЮ пройдет День открытых дверей, где можно больше узнать о творческих объединениях Центра и записаться в выбранную студию.

Центр творчества юных давно уже стал вторым домом для местных талантов, а многим своим воспитанникам дал путевку во взрослую жизнь. Под крылом ЦТЮ трудятся вокальные, танцевальные и театральные студии, цирковой коллектив, театр костюма, изостудии и студии декоративно-прикладного творчества – у каждого здесь есть возможность найти занятие по душе.

Возраст воспитанников ЦТЮ – от полутора лет и старше. Опытные руководители студий учат самых маленьких гатчинцев рисовать и лепить, петь и танцевать, готовят их к поступлению в школу. Творческие коллективы ЦТЮ принимают участие в конкурсах и фестивалях разного уровня, представляют свои работы в престижных выставочных залах и музеях.

В новом сезоне Центр творчества юных подготовил для детей и подростков множество сюрпризов. Их ждут увлекательные занятия в студиях, теплая атмосфера и яркие творческие возможности. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу творчества и стать частью дружной семьи ЦТЮ!

Набор в студии на 2024-2025 год

На бесплатной основе:

Театр костюма «Катюша» (11+)

Театральная студия «Сказка» (4+)

Синтез-студия театрального творчества «УильяМЫ» (14+)

Вокальная студия «Солнечный остров» (7-12 лет)

Молодежная капелла «Гармония» (18+)

Студия по вокалу «Vocalissimo-Bellissimo» (9+)

Вокальный ансамбль «ESFERO» (14+)

Хореографическая студия «Колибри» (8-10 лет, 11-13 лет)

Хореографическая студия «Коппелия» (7+)

Студия современного танца «Фанаты фанка» (11+)

Студия изобразительного искусства «Рябинка» (9+)

Студия декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» (9+)

Студия ручного ткачества и войлоковаляния «Наденька» (7+)

Цирковая студия «Радуга» (5+)

Студия раннего интеллектуального развития «Теремок» (3-5 лет)

Военно-патриотический клуб «Отчий край» (10+)

Группа «Почетный караул» (10+)

На платной основе:

Подготовительная группа студии танца «РитмИкс» (4+)

Дошкольная хоровая студия «Гармония» (4+)

Студия эстетического развития «Чудо-остров» (3-6 лет)

Группы «Чтение и математика» (4-6 лет)

Группа «Основы ИЗО и лепки» (4-7 лет)

Творческое объединение «Бисерная мастерская» (18+)

Записаться можно онлайн в группе ВКонтакте (МБУ «Центр творчества юных» https://vk.com/mbu_ctu) или лично в журнале на первом этаже ЦТЮ. Для подтверждения записи необходимо подойти 4 сентября в 19:00 на День открытых дверей.

Центр творчества юных расположен по адресу: Гатчина, Революционный пер., д.1. Тел.: 8 (81371) 9 52 43, 8 (81371) 9 50 29.