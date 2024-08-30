В Гатчине задержали нетрезвого мотоциклиста

Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, 30 августа в 01:45 увидел на Красноармейском проспекте в Гатчине мотоцикл «Wels» без номерных знаков, водитель которого не мог удержать транспортное средство в своей полосе, виляя из стороны в сторону и выезжая на полосу встречного движения, тем самым создавая аварийную ситуацию на дороге.

Наряд вневедомственной охраны остановил данное транспортное средство и задержал 43-летнего водителя, имевшего внешние признаки алкогольного опьянения.

Впоследствии росгвардейцы передали задержанного, который вел себя агрессивно и несдержанно, прибывшему на место происшествия наряду ДПС. При проверке было установлено, что ранее правонарушитель привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и Ленобласти