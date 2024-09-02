Школа волнуется — раз!

Во дворе школы №1 стоял радостный гул: сегодня - особый день, когда дети и учителя встречаются вновь после летних каникул, обмениваются впечатлениями и радостно возвращаются в любимую школу.

Наверное, праздник первого звонка - самый долгожданный, волнующий и запоминающийся для тех, кто впервые переступает школьный порог. В этом году гатчинская школа №1 гостеприимно распахнула двери для девяноста первоклассников. Малышей на сентябрьской линейке встречали бурными аплодисментами и вспышками фотокамер.

В первоклассники малышей по традиции посвятили будущие выпускники — ученики одиннадцатых классов. Первоклашки пришли на свою первую линейку с любимыми игрушками, а старшие товарищи вручили им тетрадки — главный символ школы. Взрослые с волнением слушали стихи, которые малыши приготовили для школьного праздника. А те, кто участвует в Празднике первого звонка в последний раз, напутствовали их на вступление в радостную, но непростую школьную жизнь.

С началом учебного года школьников, их родителей и педагогов поздравил директор гатчинской школы №1 Фёдор Флёнов:

- Пролетело теплое, ласковое, солнечное лето, - сказал Фёдор Григорьевич. - Вы отдохнули, набрались сил и готовы приступить к учебе. Все лето работники школы готовились к встрече с вами. Сегодня наши ряды пополнятся первоклассниками, а всего в нашей школе учатся тысяча сто учеников. Приветствуя наших самых маленьких учеников, хочется пожелать им, чтобы их школьные годы были такими же яркими, светлыми, солнечными, с улыбками, чтобы они получали знания, росли и взрослели, чтобы все у них в жизни складывалось хорошо. В добрый путь, ребята, добро пожаловать в нашу любимую школу, в нашу дружную семью.

Будущим выпускникам директор школы пожелал совершенствования в полученных знаниях и уверенного определения в их профессиональном выборе на будущее.

- Желаю вам, ребята, что и дальше в вашей жизни была не только учеба, но и интересная творческая жизнь, и мы, учителя, с радостью вместе с вами будем в этом участвовать, - подчеркнул Фёдор Григорьевич.

Школа №1 гордится своими педагогическими династиями: в ней преподают представители сразу трех семей — Давыдовых, Лабониных и Затула.

- Школа — это маленькое общество, это целая семья, а семья — это основа любого общества, - уверена педагог школы №1 Ирина Олеговна Затула. - В каждой семье, в каждой школе все пронизано родственными связями. Появляются новые поколения, их обучают предыдущие, готовя к передаче знаний другим поколениям. В этой замечательной семье одновременно живут, радуются, получают новые знания и опыт младшие и старшие, братья и сестры, племянники и племянницы. Бабушки, дедушки, родители ведут своих детей к уже знакомым любимым учителям. Бывшие ученики встречаются с учителями на переменах, чаще в качестве родителей, но бывает и в качестве коллег...

- Желаю вам всем, чтобы традиционное для нас активное и позитивное взаимодействие семьи со школой способствовало процветанию всей нашей страны и, в частности, нашей малой Родины — города Гатчины, - сказала Ирина Олеговна. - Мира вам всем и добра. С праздником!

Как мы помним, 2024 год объявлен Годом семьи. И самый первый звонок, прозвучавший в школе №1, был не простым, а семейным. На этот раз почетное право дать самый главный сигнал к началу нового учебного года было предоставлено выпускнику школы Никите Иванову, его брату, ученику первого класса Артемию, и их маме Юлии Васильевне.

Юлия Лысанюк