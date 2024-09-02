В Гатчинской 9-й школе открылся медицинский класс – в 10-м

На линейке в Гатчинской школе № 9 всех приветствовала директор Нина Сергеевна Ковалева:

- Сегодня мы начинаем новый путь, который обязательно приведет к очередным победам, а побед у нас с вами немало! Пусть у каждого в этом году получится сделать то, к чему стремится сердце, пусть знания с каждым днем делают вас мудрее, сильнее и увереннее. Пусть новый учебный год принесет новые достижения, новые открытия и успех во всех ваших начинаниях. Впереди нас ждет много олимпиад, конференций, конкурсов – столько всего интересного, что на протяжении многих лет сопровождает нашу с вами школьную жизнь.

Нина Сергеевна анонсировала открытие в школе первого в Ленинградской области медицинского класса на базе 10-го химико-биологического. Это будет класс небольшой численности. С нового учебного года ребята начнут постигать азы сложной, но самой гуманной профессии, проходя практику на базе Гатчинской клинической межрайонной больницы.

Также с этого года в работе «Кванториума» откроется новое направление, и совершенно официально в школе начнет работать Курчатовский класс. На линейке 2 сентября учеников 7-к класса посвятили в юные курчатовцы. Литера «К» в данном случае означает «Курчатовский».

На линейке в школе № 9 присутствовали почетные гости – депутаты города Гатчины: глава города и района Виталий Филоненко, руководитель компании «Как сыр в масле», выпускник 9-й школы Александр Свердлин, главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва, директор Централизованной библиотечной системы города Гатчины Наталья Гаврилова.

От имени депутатов Виталий Филоненко поздравил всех с Днем знаний, подчеркнув важность и сложность работы школьных учителей:

- Мы все прошли через этот храм науки и до сих пор благодарны своим учителям. Чтите их, любите, берегите и уважайте!

Виталий Андреевич поблагодарил родителей за воспитание прилежных учеников и пожелал ребятам получить хорошие знания, умения и навыки в школе.

С началом учебного года учеников, учителей и родителей поздравил один из непосредственных авторов проекта медицинского класса – и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов. Он пожелал ребятам ставить высокие цели и ничего не бояться: «Помните: труд побеждает талант, если талант не трудится. Успеха!».

На линейке торжественно представили администрацию школы, поприветствовали классных руководителей и, конечно, предоставили слово юному пополнению дружной школьной семьи: в этом году порог 9-й школы впервые переступили 50 первоклассников.