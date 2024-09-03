Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Улица Достоевского теперь главная

В Гатчине на перекрестке улиц Достоевского и Володарского появились знаки приоритета: ул. Достоевского стала главной дорогой, Володарского – второстепенной.

Рубрики:  Дороги

Многие водители знаков не видят и по-прежнему проезжают перекресток как равнозначный, пропуская помеху справа. Из-за этого начинает образовываться затор. Будьте внимательны!

Гатчинская администрация установила знаки приоритета по просьбам жителей: многие жаловались на затруднения при проезде перекрестка и аварийные ситуации.