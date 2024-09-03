Улица Достоевского теперь главная

В деревне Выра в Гатчинском районе уже второй год проходят работы по подъёму останков людей, погибших в фашистском концлагере «Дулаг-140» в годы Великой Отечественной войны. Речь идёт о массовом захоронении: к настоящему времени бойцы поисковых отрядов подняли останки более 700 человек.