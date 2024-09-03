Улица Достоевского теперь главная
В Гатчине на перекрестке улиц Достоевского и Володарского появились знаки приоритета: ул. Достоевского стала главной дорогой, Володарского – второстепенной.
Рубрики: Дороги
Многие водители знаков не видят и по-прежнему проезжают перекресток как равнозначный, пропуская помеху справа. Из-за этого начинает образовываться затор. Будьте внимательны!
Гатчинская администрация установила знаки приоритета по просьбам жителей: многие жаловались на затруднения при проезде перекрестка и аварийные ситуации.
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