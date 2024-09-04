Гатчинский округ на 33-й выставке «Агрорусь»

30 августа – в День Ленинградской области – на выставке состоялось торжественное награждение лучших представителей агропрома Ленобласти и презентация выставочных стендов всех районов Ленинградской области.

Участников и гостей выставки приветствовали глава 47 региона Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ Сергей Яхнюк и Светлана Журова, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олег Малащенко и другие почетные гости.

- Ленинградская область – ведущий аграрный регион на Северо-Западе, – подчеркнул губернатор Александр Дрозденко в своем приветственном слове. – Мы производим 40% всех продуктов питания Северо-Запада и каждый год динамично развиваемся. Сегодня аграрный сектор Ленобласти – это высокотехнологичное, высокоэффективное современное цифровое производство. В аграрный сектор приходят новые технологии. Но самое главное, что ленинградцы умеют работать на земле – мы лидеры России по многим показателям. Сегодня портфель инвестиций в аграрный сектор – это сто проектов на сумму 50 млрд рублей, и в рамках выставки еще прибавляется 17 проектов на 12,5 млрд рублей. Это значит, что мы и дальше будем поставлять продукцию на прилавки не только агломерации Петербурга и Ленинградской области, но и торговых сетей всей России.

Губернатор поблагодарил ближайших соседей и партнеров – Санкт-Петербург – за кооперацию и сотрудничество.

На выставке состоялась торжественная церемония вручения товарного знака «Ленинградская марка качества» трем компаниям из разных районов Ленинградской области. В числе награжденных – «Мясной дом Ивановых» из Гатчины.

Александр Дрозденко отметил, что получить такой знак отнюдь не просто: выпускаемая продукция должна соответствовать целому списку жестких требований. И обладатели такого знака качества – действительно достойные производители: «Смотрите на прилавки: если видите такой знак – смело покупайте!», – посоветовал губернатор.

Почетные гости во главе с главой 47 региона посетили стенд каждого района – восхитились оформлением, творческим подходом и продегустировали продукцию. На выставке предлагали сыры и колбасы разных сортов, рыбу соленую и подкопченную, соленья и варенья, молочную продукцию и соусы, напитки, овощи и фрукты.

Гатчинский муниципальный округ, как всегда, поражал воображение изобилием. В этом году на «Агроруси» представили свою продукцию крестьянско-фермерские хозяйства, аква-ферма, «Мясной Дом Ивановых», Гатчинский хлебокомбинат, сырное ателье «Менестрель», органическая ферма «Веси», агрокомплекс «Оредеж», ООО «Мясная гатчинская компания», комбикормовый завод, «Галактика» и многие другие.

Губернатора гатчинцы встретили танцевально-музыкальной композицией, посвященной Гатчинскому округу, с главными героями Петром и Февронией в исполнении руководителей района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим.

На «Агроруси» были подписаны новые инвестиционные соглашения. Четыре крупных проекта в птицеводстве почти на 10% увеличат экспортный потенциал птицепрома Ленинградской области.

«Птицеводство – одна из основных отраслей АПК Ленинградской области. В недавний период сложностей с производством яиц и мяса именно Ленинградская область обеспечивала своей продукцией повышенный спрос в стране. Мы занимаем первое место в России по объему производства яиц и пятое – по производству мяса птицы. И отрасль с каждым годом наращивает производство, этому способствует ввод новых производственных площадей птицефабрик «Роскар», «Синявинская», «Северная». Отрадно, что в этом году масштабный процесс модернизации с новыми планами развития начинает наша птицефабрика «Оредеж». Её вклад будет существенным при достижении наших целей в 5 млрд штук яиц и 400 тысяч тонн мяса в год», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Соглашение между комитетом по АПК Ленинградской области и представителем ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» Рустемом Миргалимовым подразумевает открытие новых производственных мощностей. Это позволит увеличить объем производства куриного яйца на 600 млн штук в год, будет создано более 280 рабочих мест. Стоимость проекта – 5,5 млрд руб.

Пять соглашений подписано по реконструкции и расширению действующих молочных хозяйств региона на общую сумму в 1,354 млрд рублей.

«Сегодня Ленинградская область – лидер в молочном животноводстве России. И чтобы удерживать первенство, нам надо совершенствоваться и идти вперед, поэтому практически все наши хозяйства постоянно ведут модернизацию, строят новые фермы, доильные залы, обновляют оборудование. Вкладывают немалые средства и силы, при этом делают это тихо и спокойно. Мы попросили их публично подписать на «Агроруси» соглашения, чтобы вы видели их заслуги в модернизации отрасли. Президент России поставил регионам задачу нарастить к 2030 году на четверть сельхозпроизводство. Наши модернизированные фермы как раз и позволят Ленинградской области увеличить объемы и выйти на производство 1 млн тонн молока в год», — рассказал Олег Малащенко.

Соглашения, подписанные на «Агроруси», в совокупности увеличат молочное производство в Ленинградской области на 16 900 тыс. тонн в год, поголовье вырастет на 2 220 голов, будет создано не менее 50 новых рабочих мест, объем инвестиций – 1,354 млрд рублей.

В частности, соглашение, подписанное генеральным директором АО «Гатчинское» Александром Лебедевым, предусматривает увеличение поголовья коров на 100 голов, производство молока – до 1 тыс. тонн в год. Стоимость проекта – 150 млн руб.

…Выставочный проект «Агрорусь» направлен на развитие агропромышленной инфраструктуры и обеспечение продовольственной безопасности Северо-Западного федерального округа, а также расширение межрегионального сотрудничества субъектов РФ.

Андрей Соколов