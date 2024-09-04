Между Вырицей и Кауштой завершен ремонт дороги
В Гатчинском муниципальном округе Ленобласти завершен ремонт участка региональной трассы между поселком Вырица и деревней Каушта. Дорога является основным путем между Гатчинским округом и Тосненским районом.
Рубрики: Дороги
Дорожники обновили чуть больше восьми километров трассы. Здесь уложено два слоя нового асфальта, укреплены обочины, нанесена разметка и поставлены сигнальные столбики. Для удобства жителей были обустроены новые остановки с пандусами. Сейчас здесь заканчивается прочистка кюветов и установка новых знаков. Работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Кроме этого ремонта, осенью в Гатчинском округе намечено завершить еще два крупных обновления региональных трасс. Речь идет о загруженной трассе между Гатчиной и деревней Куровицы через Пижму, Воскресенское и Кобринское, а также о въезде в поселок Сиверский со стороны Межно. Отремонтировать его ранее просили жители.
Иллюстрация: Дороги Ленинградской области
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