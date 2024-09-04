В Гатчинском районе заготовка кормов идет по бережливому пути
Животноводческое хозяйство АО «Гатчинское» при помощи нацпроекта «Производительность труда» улучшило процесс кормозаготовки: в разгар сезона техника меньше простаивает, быстрее проходит маршрут, закладка зеленой массы выросла на 200 тонн в день.
Кормовая база является стратегическим направлением хозяйства, ее «вес» составляет порядка 40% от выручки. Эксперты Регионального центра компетенций проанализировали процесс заготовки кормов и обнаружили более 160 проблем на потоке, которые приводили к потерям времени и ресурсов, как сотрудников, так и техники.
За 6 месяцев внедрения инструментов бережливого производства многие процессы были отлажены, что помогло сельхозтехники меньше простаивать, быстрее проходить техосмотры.
В ближайших планах предприятия – тиражировать полученные знания в механических мастерских, автогараже и непосредственно в животноводческом подразделении.
АО «Гатчинское» занимается молочным животноводством, выращиванием племенных нетелей и бычков, производством зерна и рапса.
Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. В Ленинградской области на данный момент участниками нацпроекта являются более 100 предприятий региона. Участниками нацпроекта могут стать обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, сферы транспорта, торговли, строительства и туристической отрасли. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте производительность.рф.