В Гатчинском районе заготовка кормов идет по бережливому пути

Кормовая база является стратегическим направлением хозяйства, ее «вес» составляет порядка 40% от выручки. Эксперты Регионального центра компетенций проанализировали процесс заготовки кормов и обнаружили более 160 проблем на потоке, которые приводили к потерям времени и ресурсов, как сотрудников, так и техники.

За 6 месяцев внедрения инструментов бережливого производства многие процессы были отлажены, что помогло сельхозтехники меньше простаивать, быстрее проходить техосмотры.

В ближайших планах предприятия – тиражировать полученные знания в механических мастерских, автогараже и непосредственно в животноводческом подразделении.

АО «Гатчинское» занимается молочным животноводством, выращиванием племенных нетелей и бычков, производством зерна и рапса.

Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. В Ленинградской области на данный момент участниками нацпроекта являются более 100 предприятий региона. Участниками нацпроекта могут стать обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, сферы транспорта, торговли, строительства и туристической отрасли. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте производительность.рф.